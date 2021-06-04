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Бали может начать принимать туристов уже в июле

Правительство страны уже провело широкомасштабную программу вакцинации для целевых групп, включая работников сферы туризма.

4 июня, 19:15

Фото © Shutterstock

В Индонезии рассчитывают уже в следующем месяце начать принимать иностранных гостей. Об этом сообщает "Турпром" со ссылкой на Министерство туризма и креативной экономики страны.

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о планах вновь открыть границу для иностранцев. При этом Бали, Батам и Бинтан должны стать "локомотивными" регионами для запуска туризма. Для подготовки к приёму гостей в стране была проведена широкомасштабная программа вакцинации для целевых групп, включая работников сферы туризма.

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Замминистра по маркетингу туризма Ниа Ниская сообщила, что правительство также инициировало программу сертификации чистоты, здоровья, безопасности и экологической устойчивости (CHSE) во всём туристическом секторе страны. Пока не известно, какие условия за въезд туристов будут действовать, в том числе необходимо ли прививаться перед поездкой.

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Ранее стало известно, что Россия с 2 июня возобновляет авиасообщение с Великобританией, а с 10 июня — ещё с восемью странами: Австрией, Албанией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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