Бали может начать принимать туристов уже в июле

В Индонезии рассчитывают уже в следующем месяце начать принимать иностранных гостей. Об этом сообщает "Турпром" со ссылкой на Министерство туризма и креативной экономики страны.

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о планах вновь открыть границу для иностранцев. При этом Бали, Батам и Бинтан должны стать "локомотивными" регионами для запуска туризма. Для подготовки к приёму гостей в стране была проведена широкомасштабная программа вакцинации для целевых групп, включая работников сферы туризма.

Замминистра по маркетингу туризма Ниа Ниская сообщила, что правительство также инициировало программу сертификации чистоты, здоровья, безопасности и экологической устойчивости (CHSE) во всём туристическом секторе страны. Пока не известно, какие условия за въезд туристов будут действовать, в том числе необходимо ли прививаться перед поездкой.