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Вступил в силу запрет на полёты авиакомпаний Белоруссии в небе над Евросоюзом

При этом ограничения не касаются гуманитарных рейсов, аварийных и экстренных случаев.

5 июня, 04:16
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/belavia/photos/10159075969230325" target="_blank" rel="noopener noreferrer">belavia</a></p>

Фото © Facebook / belavia

Запрет на полёты авиакомпаний Белоруссии в небе над Евросоюзом вступил в силу 5 июня в 01:00 мск. Напомним, соответствующий документ был опубликован накануне Европейским советом.

Теперь самолётам белорусских авиаперевозчиков запрещено садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС. При этом ограничения не касаются гуманитарных рейсов, аварийных и экстренных случаев.

Напомним, 23 мая Boeing 737–800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился один из основателей телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась.

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После этого Евросоюз решил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией сообщества, а также рекомендовал своим авиакомпаниям прекратить полёты в воздушном пространстве республики. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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