Вступил в силу запрет на полёты авиакомпаний Белоруссии в небе над Евросоюзом

Запрет на полёты авиакомпаний Белоруссии в небе над Евросоюзом вступил в силу 5 июня в 01:00 мск. Напомним, соответствующий документ был опубликован накануне Европейским советом .

Теперь самолётам белорусских авиаперевозчиков запрещено садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС. При этом ограничения не касаются гуманитарных рейсов, аварийных и экстренных случаев.

Напомним, 23 мая Boeing 737–800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился один из основателей телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась.