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Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике и развеял слухи о своей смерти

Ранее Министерство объединения Южной Кореи заявляло, что политик не выступал на публике с начала мая — это самое долгое его отсутствие с января.

5 июня, 04:01
<p>Фото © <a href="http://www.kcna.kp/kcna.user.special.getArticlePage.kcmsf;jsessionid=DA672B5A3C8A34F4C7EC3E51FD359563" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЦТАК</a></p>

Фото © ЦТАК

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын впервые с 6 мая появился на публике и тем самым развеял очередные слухи о своей смерти. Глава Северной Кореи принял участие в первом заседании политбюро ЦК Трудовой партии страны восьмого созыва, сообщает ЦТАК.

Ранее Министерство объединения Южной Кореи заявляло, что Ким Чен Ын не выступал на публике уже почти месяц — это самое долгое его отсутствие с начала года.

На заседании политбюро обсуждался созыв пленума ЦК партии. Лидер КНДР отметил, что его необходимо созвать, чтобы подвести итоги первого полугодия и уточнить направления развития. В итоге политик назначил мероприятие на первую декаду июня.

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Также Ким Чен Ын призвал увеличить руководящую роль партии и "простимулировать настойчивую борьбу за улучшение экономики и качества жизни".

Слухи о смерти или тяжёлой болезни Ким Чен Ына появляются в прессе и соцсетях каждый раз, когда он перестаёт появляться на публике длительное время. Это происходило на Новый год, а также в сентябре и мае 2020 года. Кроме того, в октябре в Южной Корее заговорили об исчезновении жены Ким Чен Ына — Ли Соль Чжу.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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