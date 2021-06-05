Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике и развеял слухи о своей смерти

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын впервые с 6 мая появился на публике и тем самым развеял очередные слухи о своей смерти. Глава Северной Кореи принял участие в первом заседании политбюро ЦК Трудовой партии страны восьмого созыва, сообщает ЦТАК.

Ранее Министерство объединения Южной Кореи заявляло, что Ким Чен Ын не выступал на публике уже почти месяц — это самое долгое его отсутствие с начала года.

На заседании политбюро обсуждался созыв пленума ЦК партии. Лидер КНДР отметил, что его необходимо созвать, чтобы подвести итоги первого полугодия и уточнить направления развития. В итоге политик назначил мероприятие на первую декаду июня.