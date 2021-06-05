Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике и развеял слухи о своей смерти
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Ранее Министерство объединения Южной Кореи заявляло, что политик не выступал на публике с начала мая, это самое долгое его отсутствие с января.
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын впервые с 6 мая появился на публике и тем самым развеял очередные слухи о своей смерти. Глава Северной Кореи принял участие в первом заседании политбюро ЦК Трудовой партии страны восьмого созыва, сообщает ЦТАК.
Ранее Министерство объединения Южной Кореи заявляло, что Ким Чен Ын не выступал на публике уже почти месяц, это самое долгое его отсутствие с начала года.
На заседании политбюро обсуждался созыв пленума ЦК партии. Лидер КНДР отметил, что его необходимо созвать, чтобы подвести итоги первого полугодия и уточнить направления развития. В итоге политик назначил мероприятие на первую декаду июня.
Также Ким Чен Ын призвал увеличить руководящую роль партии и "простимулировать настойчивую борьбу за улучшение экономики и качества жизни".
Слухи о смерти или тяжёлой болезни Ким Чен Ына появляются в прессе и соцсетях каждый раз, когда он перестаёт появляться на публике длительное время. Это происходило на Новый год, а также в сентябре и мае 2020 года. Кроме того, в октябре в Южной Корее заговорили об исчезновении жены Ким Чен Ына — Ли Соль Чжу.