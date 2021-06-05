Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике и развеял слухи о своей смерти

Ранее Министерство объединения Южной Кореи заявляло, что политик не выступал на публике с начала мая, это самое долгое его отсутствие с января.

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын впервые с 6 мая появился на публике и тем самым развеял очередные слухи о своей смерти. Глава Северной Кореи принял участие в первом заседании политбюро ЦК Трудовой партии страны восьмого созыва, сообщает ЦТАК.

Ранее Министерство объединения Южной Кореи заявляло, что Ким Чен Ын не выступал на публике уже почти месяц, это самое долгое его отсутствие с начала года.

На заседании политбюро обсуждался созыв пленума ЦК партии. Лидер КНДР отметил, что его необходимо созвать, чтобы подвести итоги первого полугодия и уточнить направления развития. В итоге политик назначил мероприятие на первую декаду июня.