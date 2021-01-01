Ким Чен Ына опять потеряли. Поводом для беспокойства стало необычное новогоднее поздравление

Глава страны пообещал быть "верным великим людям".

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2011 года решил отказаться от традиционного новогоднего видеообращения. Появление на телеэкранах он заменил на письмо с праздничными пожеланиями, адресованное жителям Северной Кореи.

— Я искренне желаю всем семьям по всей стране большого счастья с любимыми людьми, крепкого здоровья. В новом году я тоже буду много работать, чтобы раньше наступила новая эра, в которой будут достигнуты идеалы и сбудутся желания нашего народа, — говорится в послании северокорейского лидера, распространённом Центральным телеграфным агентством Кореи.

Также Ким Чен Ын поблагодарил граждан страны за то, что они доверяли и поддерживали Трудовую партию Кореи даже в трудные времена. Северокорейский лидер в своём послании поклялся, что "всегда останется верным великим людям".