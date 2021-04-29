Царь-двигатель от "Ауруса" решили испытать на российском самолёте

Авиационный двигатель-демонстратор АПД-500, который создан на основе мотора автомобиля правительственного класса Aurus, будет установлен на самолёт Як-18Т для наземных испытаний. Об этом сообщили на предприятии — разработчике данной силовой установки — в Центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова.

"Специалисты ЦИАМ имени Баранова завершили этап макетирования двигателя-демонстратора АПД-500 на летательный аппарат. Изделие планируется установить на самолёт Як-18Т для проведения наземных отработок", — рассказали РИА "Новости" в ЦИАМ.

Как уточняется, сейчас АПД-500 проходит стендовые испытания с разработанными для него системами, которые отвечают за взаимодействие с воздушным судном: управление двигателем, редуктором, воздушным винтом. Ожидается, что установка двигателя-демонстратора на летательный аппарат и отработка систем завершится уже нынешним летом.

Впервые такой двигатель был продемонстрирован на стенде НАМИ на Московском автосалоне в 2016 году. Объём силового агрегата V12 — 6,6 литра, а мощность и крутящий момент составляют 850 л.с. и 1320 Нм соответственно.

Ранее сообщалось, что пилотная версия автомобилей премиум-класса отечественного производства Aurus Senat уже выпущена на заводе в Елабуге.

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