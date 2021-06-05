В Екатеринбурге мужчина ворвался в больницу, напал на медсестру и угрожал всех убить. Видео © VK / "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге мужчина ворвался в ЦГКБ № 1, ударил медсестру и убежал в гинекологическое отделение. Дебоширом оказался супруг пациентки, потерявшей ребёнка во время беременности, пишет портал Е1.

Уралец ломал медицинскую аппаратуру и угрожал всех убить. Затем он забрался на подоконник. К больнице прибыли полицейские, территорию медучреждения оцепили. Одна из подписчиц группы "Инцидент Екатеринбург" во "ВКонтакте", которая работает в приёмном покое, рассказала о произошедшем.

"Он забежал к нам, ударил медсестру, сломал аппаратуру. Сказал, что убьёт всех из-за жены. Потом пошёл наверх — в гинекологическое отделение, там закрылся в палате. Когда приехала полиция, он вылез в окно", — сообщила она.

В итоге полицейские и сотрудники МЧС смогли убедить мужчину слезть. После этого его забрали для разбирательства в отделение полиции. Сам Эллан рассказал, что таким образом хотел привлечь внимание общественности к случившемуся у его жены выкидышу, виновными в котором он считает врачей. В беседе с журналистами уралец опроверг сообщения очевидцев о том, что он ударил медсестру, и рассказал, что только хотел найти палату, где лежит супруга.

"В ответ я услышал хамство и грубость, в итоге нашёл палату сам. Жена находилась в палате, там всё было в крови, кровотечение не останавливалось. На этаже никого не было, потому что я спокойно пошёл и попал туда. На моём пути, кроме двух девушек внизу в регистратуре, я никого не встретил", — рассказал Эллан.