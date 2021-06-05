НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Один человек погиб в результате опрокидывания лодки в Хабаровском крае

Всего на надувном судне находилось 18 туристов. Прокуратура начала проверку.

5 июня, 05:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Один человек погиб в результате неудачного сплава по реке в Хабаровском крае. Об этом сообщает региональная прокуратура.

"Поздним вечером 4 июня при сплаве в районе посёлка Солонцовый района имени Лазо, в восьми километрах ниже по течению реки Катэн, произошло опрокидывание надувного судна "Рафт" с 18 туристами", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Китайская студентка погибла во время рафтинга в сочинских горах

Китайская студентка погибла во время рафтинга в сочинских горах

Единственной погибшей оказалась женщина. Её тело помогли достать из воды местные рыбаки. Отмечается, что остальная группа находится в безопасности, о каких-либо травмах у них не сообщается. Прокуратура организовала проверку на нарушения при оказании туристических услуг.

Ранее Лайф сообщал, что под Астраханью шесть человек пострадали при столкновении небольшого судна и моторной лодки.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Китайская студентка погибла во время рафтинга в сочинских горах

13 мая, 15:26

Власти Нигерии подтвердили гибель 26 человек при опрокидывании судна

27 мая, 17:12

В Екатеринбурге мужчина ворвался в больницу, напал на медсестру и угрожал всех убить

сегодня в 04:53

В США гражданку Латвии обвинили в киберпреступлениях на территории РФ и Белоруссии

сегодня в 06:50

Семейная пара, которая снимает порно на заказ, рассказала о самых странных фетишах своих клиентов

сегодня в 07:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1