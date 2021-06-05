Один человек погиб в результате опрокидывания лодки в Хабаровском крае

Один человек погиб в результате неудачного сплава по реке в Хабаровском крае. Об этом сообщает региональная прокуратура.

"Поздним вечером 4 июня при сплаве в районе посёлка Солонцовый района имени Лазо, в восьми километрах ниже по течению реки Катэн, произошло опрокидывание надувного судна "Рафт" с 18 туристами", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Единственной погибшей оказалась женщина. Её тело помогли достать из воды местные рыбаки. Отмечается, что остальная группа находится в безопасности, о каких-либо травмах у них не сообщается. Прокуратура организовала проверку на нарушения при оказании туристических услуг.