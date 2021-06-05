Еврокомиссия выделит €800 тысяч на создание "свободной медиасреды" в Грузии

На проект по формированию "свободной медиасреды" в Грузии Еврокомиссией будет выделено порядка 800 тысяч евро. Тем самым планируется повысить эффективность Национальной комиссии по коммуникациям Грузии (ComCom), регулирующей работу СМИ. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

"Общая цель данного проекта — создать в Грузии свободную и конкурентную медиасреду в области аудиовизуальных СМИ согласно соответствующим европейским стандартам и нормам ЕС", — говорится в документе.

Еврокомиссия собирается повысить эффективность Национальной комиссии по коммуникациям Грузии с целью полного соблюдения обязательств по соглашению об ассоциации страны с Евросоюзом. Планируется, что в последующие годы ComCom начнёт сотрудничать с международными компаниями и защищать авторские права в Интернете, что поспособствует созданию "свободного медиапространства".