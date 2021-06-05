Еврокомиссия выделит €800 тысяч на создание "свободной медиасреды" в Грузии
Предполагается, что в дальнейшем Национальная комиссия по коммуникациям будет сотрудничать с международными компаниями и защищать авторское право.
Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил
На проект по формированию "свободной медиасреды" в Грузии Еврокомиссией будет выделено порядка 800 тысяч евро. Тем самым планируется повысить эффективность Национальной комиссии по коммуникациям Грузии (ComCom), регулирующей работу СМИ. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.
"Общая цель данного проекта — создать в Грузии свободную и конкурентную медиасреду в области аудиовизуальных СМИ согласно соответствующим европейским стандартам и нормам ЕС", — говорится в документе.
Еврокомиссия собирается повысить эффективность Национальной комиссии по коммуникациям Грузии с целью полного соблюдения обязательств по соглашению об ассоциации страны с Евросоюзом. Планируется, что в последующие годы ComCom начнёт сотрудничать с международными компаниями и защищать авторские права в Интернете, что поспособствует созданию "свободного медиапространства".
Ранее стало известно, что Еврокомиссия выделит два миллиона евро на развитие цифровизации Киргизии. Реализовать проект планируется в течение двух лет.
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