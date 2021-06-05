В США гражданку Латвии обвинили в киберпреступлениях на территории РФ и Белоруссии
Согласно американскому законодательству, за хакерские атаки компаний из штата Огайо ей грозит более полувека тюрьмы.
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В США в совершении киберпреступлений обвинили гражданку Латвии Аллу Витте. Об этом сообщается на сайте Минюста Америки.
Витте предстала перед судом в Кливленде, штат Огайо. Её обвиняют в причастности к группировке, совершившей множество киберпреступлений, в том числе на территории России и Белоруссии, а также её считают ответственной за разработку трояна-вымогателя Trickbot.
"Trickbot Group действовала в России, Белоруссии, на Украине и в Суринаме и в первую очередь нацеливалась на компьютеры, принадлежащие компаниям, организациям и частным лицам, в том числе в Северном округе Огайо и в других местах США", — говорится в сообщении.
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Витте была арестована в Майами. По некоторым из вменяемых ей эпизодов девушке грозит от 20 до 30 лет заключения.
Ранее Лайф сообщал, что гражданина России приговорили в США к двум с половиной годам заключения за киберпреступления. Как отметила судья, он уже находится под стражей на протяжении 15 месяцев — с марта 2020 года.
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