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В США гражданку Латвии обвинили в киберпреступлениях на территории РФ и Белоруссии

Согласно американскому законодательству, за хакерские атаки компаний из штата Огайо ей грозит более полувека тюрьмы.

5 июня, 06:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В США в совершении киберпреступлений обвинили гражданку Латвии Аллу Витте. Об этом сообщается на сайте Минюста Америки.

Витте предстала перед судом в Кливленде, штат Огайо. Её обвиняют в причастности к группировке, совершившей множество киберпреступлений, в том числе на территории России и Белоруссии, а также её считают ответственной за разработку трояна-вымогателя Trickbot.

"Trickbot Group действовала в России, Белоруссии, на Украине и в Суринаме и в первую очередь нацеливалась на компьютеры, принадлежащие компаниям, организациям и частным лицам, в том числе в Северном округе Огайо и в других местах США", — говорится в сообщении.

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Витте была арестована в Майами. По некоторым из вменяемых ей эпизодов девушке грозит от 20 до 30 лет заключения.

Ранее Лайф сообщал, что гражданина России приговорили в США к двум с половиной годам заключения за киберпреступления. Как отметила судья, он уже находится под стражей на протяжении 15 месяцев — с марта 2020 года.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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