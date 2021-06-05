В США гражданку Латвии обвинили в киберпреступлениях на территории РФ и Белоруссии

В США в совершении киберпреступлений обвинили гражданку Латвии Аллу Витте. Об этом сообщается на сайте Минюста Америки.

Витте предстала перед судом в Кливленде, штат Огайо. Её обвиняют в причастности к группировке, совершившей множество киберпреступлений, в том числе на территории России и Белоруссии, а также её считают ответственной за разработку трояна-вымогателя Trickbot.

"Trickbot Group действовала в России, Белоруссии, на Украине и в Суринаме и в первую очередь нацеливалась на компьютеры, принадлежащие компаниям, организациям и частным лицам, в том числе в Северном округе Огайо и в других местах США", — говорится в сообщении.

Витте была арестована в Майами. По некоторым из вменяемых ей эпизодов девушке грозит от 20 до 30 лет заключения.