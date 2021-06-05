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Саммит Путина и Байдена может пройти на одной из женевских вилл

Однако власти страны не скрывают, что будет трудно найти правильное место, которое одинаково устроит обе стороны.

5 июня, 07:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти не в отеле, а на одной из швейцарских вилл. Такое предположение выдвинула газета Tribune de Genève.

По мнению аналитиков, найти место, которое одинаково подходило бы обеим сторонам грядущего саммита, — это "настоящая головоломка" как в плане безопасности, так и с точки зрения просто символики. Большие гостиницы, конечно, имеют свои плюсы, но им не хватает уединённости. Однако с виллами тоже не всё так гладко. Согласно мнению экс-президента страны, "швейцарские власти не располагают в Женеве протокольным пространством, предназначенным для двусторонних встреч подобного уровня".

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Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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