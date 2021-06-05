На Алтае 12-летняя девочка чуть не разбилась на аттракционе
Когда карусель сильно раскрутилась, ребёнок ударился ногами о крышу рядом стоящей будки.
На Алтае 12-летняя девочка чуть не разбилась на аттракционе. Видео © VK / НОВОАЛТАЙСК
В парке "Мандарин" в Новоалтайске 12-летняя девочка чуть не разбилась на аттракционе. После катания на карусели ребёнку понадобилась медицинская помощь.
На кадрах видно, как девочка катается на цепочной карусели. Ничего не предвещало беды пока аттракцион не набирал скорость. Как только карусель начала сильно раскручиваться, ребёнок ударился ногами о крышу стоящей рядом будки. Источник в правоохранительных органах сообщил Лайфу, что госпитализировать девочку не стали, после оказания первой помощи её отпустили домой. Мать ребёнка обратилась в полицию.
В пресс-службе МВД по Алтайскому краю рассказали, что по данному инциденту проводится проверка.
Недавно в Алтайском крае произошел еще один инцидент на аттракционе. В Барнауле надувной батут с детьми взлетел в воздух и лопнул. Причиной происшествия стал вырванный из аттракциона шланг. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Врачи диагностировали у одной из пострадавших девочек перелом основания черепа, травму лёгких и тупую травму живота. У второй — тупая травма живота и компрессионный перелом позвоночника. После происшествия губернатор региона Виктор Томенко принял решение о внеплановой проверке аттракционов.
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