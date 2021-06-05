На Алтае 12-летняя девочка чуть не разбилась на аттракционе

В парке "Мандарин" в Новоалтайске 12-летняя девочка чуть не разбилась на аттракционе. После катания на карусели ребёнку понадобилась медицинская помощь.

На кадрах видно, как девочка катается на цепочной карусели. Ничего не предвещало беды пока аттракцион не набирал скорость. Как только карусель начала сильно раскручиваться, ребёнок ударился ногами о крышу стоящей рядом будки. Источник в правоохранительных органах сообщил Лайфу, что госпитализировать девочку не стали, после оказания первой помощи её отпустили домой. Мать ребёнка обратилась в полицию.