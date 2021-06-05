Арестованы обвиняемые в краже денег у ветерана, сидевшего рядом с Путиным на параде
Аферисты представились полицейскими и убедили пенсионера снять со счёта крупную сумму, которая, по их словам, должна была помочь в поимке преступника.
Подозреваемые в краже денег у ветерана, сидевшего рядом с Путиным на параде. Видео © Кузьминский районный суд Москвы
Кузьминский районный суд Москвы отправил под арест двух мошенников, которые украли у ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина 400 тысяч рублей. В СИЗО они проведут по меньшей мере до 1 августа, сообщает пресс-служба инстанции.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 августа 2021 года в отношении Конькова А.Ю. и Алимирзаева Р.Р., обвиняемых органами предварительного следствия в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой, в крупном размере)", — говорится в сообщении суда.
Как сообщал Лайф, злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили 96-летнего ветерана Великой Отечественной снять со счёта 400 тысяч рублей и передать их другому человеку. Накануне оба мошенника были задержаны.
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