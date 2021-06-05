Доктор Мясников рассказал, какую смертельную опасность таит в себе зубная боль
Из-за игнорирования проблем с ротовой полостью пострадать могут даже те части человеческого тела, которые напрямую с ней не связаны.
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Перманентная зубная боль может стать причиной опасных заболеваний. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал доктор Александр Мясников.
Эксперт отметил, что систематические зубные боли вызывают не только головную боль, которая развивается из-за того, что кариес задевает нервные окончания, но и неправильный прикус из-за артрита и артроза верхнечелюстного сустава. Кроме того, образовавшиеся пробелы между зубами становятся причиной проблем с сердцем из-за поселившихся там бактерий.
"Бактерии, вызывая процессы воспаления, "кусают" наше сердце. Сегодня знаем: проблемы с сердцем — не только высокий холестерин, это именно процессы воспаления", — подчеркнул Мясников.
Наиболее опасным последствием посредственного отношения к зубам могут стать проблемы с пищеварением, а в некоторых случаях это провоцирует даже онкологические заболевания пищеварительного тракта, например рак поджелудочной железы.
Ранее доктор Александр Мясников предупредил о смертельной опасности из-за чувства недосыпа по утрам. Это может говорить о ночных нарушениях дыхания, которые нужно срочно лечить вместе со специалистом.
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