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"Он в кармане у Путина": Американцы обрушились на Байдена с критикой перед саммитом в Женеве

Многие уверены, что хозяин Овального кабинета не способен вести конструктивный диалог с российским лидером.

5 июня, 15:33
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Susan Walsh</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Susan Walsh

У читателей американской газеты The Wall Street Journal вызвала бурю эмоций публикация о предстоящей встрече президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве 16 июня. Пользователи пришли к выводу, что главе Белого дома будет тяжело вести диалог с президентом РФ.

"Байден, а не Трамп в кармане у Путина. Он сделал президента России сильнее, прекратив развивать нефтегазовую отрасль. Байден настолько погряз в коррупции, что Америка будет десятилетиями расплачиваться за ущерб, нанесённый экономике его администрацией", — написал один из читателей.

"Америка становится всё тупее..." — констатировал другой пользователь.

Ещё один из читателей поделился своим мнением о мотивах, по которым российская сторона согласилась на саммит. Она просто "хочет убедиться в том, что Байден так же некомпетентен вживую, как и на ТВ".

Путин: США "уверенной походкой" идут по пути СССР

Путин: США "уверенной походкой" идут по пути СССР

Ранее Байдена высмеяли читатели сайта американского канала Fox News за "жёсткие" слова в адрес Владимира Путина. Глава Белого дома заявил, что не позволит нарушать права человека и намерен "ясно дать это понять" на грядущем саммите с президентом РФ. В свою очередь читатели Fox News отметили, что неудачная попытка Байдена "звучать жёстко" вызывает смех.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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