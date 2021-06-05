"Он в кармане у Путина": Американцы обрушились на Байдена с критикой перед саммитом в Женеве
Многие уверены, что хозяин Овального кабинета не способен вести конструктивный диалог с российским лидером.
Фото © ТАСС / AP Photo / Susan Walsh
У читателей американской газеты The Wall Street Journal вызвала бурю эмоций публикация о предстоящей встрече президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве 16 июня. Пользователи пришли к выводу, что главе Белого дома будет тяжело вести диалог с президентом РФ.
"Байден, а не Трамп в кармане у Путина. Он сделал президента России сильнее, прекратив развивать нефтегазовую отрасль. Байден настолько погряз в коррупции, что Америка будет десятилетиями расплачиваться за ущерб, нанесённый экономике его администрацией", — написал один из читателей.
"Америка становится всё тупее..." — констатировал другой пользователь.
Ещё один из читателей поделился своим мнением о мотивах, по которым российская сторона согласилась на саммит. Она просто "хочет убедиться в том, что Байден так же некомпетентен вживую, как и на ТВ".
Ранее Байдена высмеяли читатели сайта американского канала Fox News за "жёсткие" слова в адрес Владимира Путина. Глава Белого дома заявил, что не позволит нарушать права человека и намерен "ясно дать это понять" на грядущем саммите с президентом РФ. В свою очередь читатели Fox News отметили, что неудачная попытка Байдена "звучать жёстко" вызывает смех.
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