11 человек погибли в результате взрыва в Афганистане

В провинции Бадгис на северо-западе Афганистана произошёл взрыв, в результате погибло 11 мирных жителей. Об этом сообщил местный телеканал Tolo News.

По данным местных властей, в округе Абкамари возле дороги взорвалась мина. Среди жертв есть женщины и дети. Глава округа Худадад Тайиб обвинил в трагедии "Талибан"*. Радикальное движение на эти заявления пока никак не отреагировало.