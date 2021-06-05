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11 человек погибли в результате взрыва в Афганистане

По данным властей округа Абкамари, возле дороги сдетонировала мина.

5 июня, 15:15

Фото © ТАСС / AP Photo / Rahmat Gul

В провинции Бадгис на северо-западе Афганистана произошёл взрыв, в результате погибло 11 мирных жителей. Об этом сообщил местный телеканал Tolo News.

По данным местных властей, в округе Абкамари возле дороги взорвалась мина. Среди жертв есть женщины и дети. Глава округа Худадад Тайиб обвинил в трагедии "Талибан"*. Радикальное движение на эти заявления пока никак не отреагировало.

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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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