Музыкальный критик Евгений Бабичев высказался по поводу выходки рэпера Моргенштерна, который вновь оказался в центре скандала: на Премии Муз-ТВ он выбежал на сцену и начал оспаривать решение судей после того, как лучшим исполнителем года признали не его, а Александра Ревву.

"Он действительно сейчас очень заметен, и его реакция на результаты понятна. С другой стороны, после того, как ты высказываешься о недоверии к организаторам и обвиняешь их в нечестном голосовании, сразу же сам выступаешь на этой "нечестной" премии с музыкальным номером. Ну если тебе это так серьёзно не нравится, если тебя это так задело, то будь честен до конца, уйди со сцены и не выступай", — сказал Бабичев в беседе с каналом "360".

Вместе с тем критик признал, что ни один артист из номинации "Лучший исполнитель" действительно не проделал такую серьёзную работу, как Моргенштерн. По его мнению, если бы тарелка досталась Филиппу Киркорову, то накал страстей был бы поменьше.