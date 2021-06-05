"Уйди со сцены": Моргенштерна уличили в игре на публику из-за грандиозного скандала на Премии Муз-ТВ после победы Реввы
Если поражение действительно так сильно задело исполнителя, он отказался бы от выступления, считает эксперт.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Музыкальный критик Евгений Бабичев высказался по поводу выходки рэпера Моргенштерна, который вновь оказался в центре скандала: на Премии Муз-ТВ он выбежал на сцену и начал оспаривать решение судей после того, как лучшим исполнителем года признали не его, а Александра Ревву.
"Он действительно сейчас очень заметен, и его реакция на результаты понятна. С другой стороны, после того, как ты высказываешься о недоверии к организаторам и обвиняешь их в нечестном голосовании, сразу же сам выступаешь на этой "нечестной" премии с музыкальным номером. Ну если тебе это так серьёзно не нравится, если тебя это так задело, то будь честен до конца, уйди со сцены и не выступай", — сказал Бабичев в беседе с каналом "360".
Вместе с тем критик признал, что ни один артист из номинации "Лучший исполнитель" действительно не проделал такую серьёзную работу, как Моргенштерн. По его мнению, если бы тарелка досталась Филиппу Киркорову, то накал страстей был бы поменьше.
"Подавись своей тарелкой": Моргенштерн закатил грандиозный скандал из-за победы Реввы на Премии Муз-ТВ
Ранее Лайф сообщал, что Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах. Адвокат исполнителя уверен, что такое решение суда не будет иметь серьёзных последствий для карьеры его клиента.
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