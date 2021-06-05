В Японии назвали главное условие для мирного договора с Россией

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки рассказал о главном условии для подписания мирного договора с Россией по итогам Второй мировой войны, основным препятствием на пути к которому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курильских островов. Своё мнение он высказал агентству Киодо.

"Проблему "северных территорий" можно решить только при президентстве Путина. Если это упустить, то в будущем решения не будет", — сказал политик.

Таким образом он отреагировал на слова Путина о том, что внесённые в Конституцию поправки о недопустимости отчуждения территорий не означают, что диалог с Токио по мирному договору должен прекратиться. При этом в агентстве отметили, что энтузиазм Судзуки разделяют не все в японских правительственных кругах и МИД.