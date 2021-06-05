Генерала ВСУ уволили из армии из-за отказа "прислуживать" Киеву

Бывшего первого замкомандующего Сил специальных операций Сергея Кривоноса уволили из рядов Вооружённых сил Украины. Причём в отставку боевого офицера отправили без рапорта, рассказал он в "Фейсбуке".

"Служить государству хотел, но прислуживать не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят, "нет должностей". Хотя их достаточно. Понимаю... команда из Офиса президента", — написал Кривонос.

Генерал отметил, что в армии провёл 32,5 года. Он считает своё увольнение "началом нового этапа борьбы с реалиями того беспорядка, который существует в армии и государстве". Кривонос предупредил, что "на войне разрешены все приёмы" и его теперь ничего не сдерживает, поскольку его противники использовали нечестные и грязные приёмы. Генерал вместе с тем выразил благодарность коллегам за службу, в частности своим армейским учителям.