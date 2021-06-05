НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Генерала ВСУ уволили из армии из-за отказа "прислуживать" Киеву

По словам военного, приказ о его отставке поступил из Офиса президента Украины.

5 июня, 14:21
<p>Фото © facebook / Kryvonos Serhii</p>

Фото © facebook / Kryvonos Serhii

Бывшего первого замкомандующего Сил специальных операций Сергея Кривоноса уволили из рядов Вооружённых сил Украины. Причём в отставку боевого офицера отправили без рапорта, рассказал он в "Фейсбуке".

"Служить государству хотел, но прислуживать не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят, "нет должностей". Хотя их достаточно. Понимаю... команда из Офиса президента", — написал Кривонос.

Кравчук назвал способ вернуть Донбасс в состав Украины

Кравчук назвал способ вернуть Донбасс в состав Украины

Генерал отметил, что в армии провёл 32,5 года. Он считает своё увольнение "началом нового этапа борьбы с реалиями того беспорядка, который существует в армии и государстве". Кривонос предупредил, что "на войне разрешены все приёмы" и его теперь ничего не сдерживает, поскольку его противники использовали нечестные и грязные приёмы. Генерал вместе с тем выразил благодарность коллегам за службу, в частности своим армейским учителям.

Ранее глава СБУ обвинил депутата Верховной рады Медведчука в передаче секретных данных в Россию. Медведчук якобы направил своему коллеге Тарасу Козаку, находившемуся тогда в России, данные о личном составе и боевой подготовке секретного воинского подразделения ВСУ. Он считает, что эта информация предназначалась спецслужбам России.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Глубокая недееспособность": Пушков заявил о бездарности правящей элиты Украины из-за жалобы на Германию и Францию

сегодня в 14:13

Экс-глава Генштаба ВСУ предрёк Украине потерю выхода к Чёрному и Азовскому морям

22 мая, 17:36

В Норвегии рассказали о "сигнале" для России от немецкой разведки

вчера в 17:58

На ПМЭФ заключили соглашений на 3,860 триллиона рублей

сегодня в 14:36

Глава центра Гамалеи заявил, что для производства "Спутника V" яйца не используются

сегодня в 14:23

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1