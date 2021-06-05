Новый клип Little Big за сутки набрал более 2 миллионов просмотров
Фронтмен группы спел на пару с бараном, а солистка сделала пластику в образе Золушки.
Около двух миллионов просмотров набрал новый клип группы Little Big, снятый как кавер песни Everybody американцев Backstreet Boys. Музыкальное видео опубликовано на официальном ютуб-канале группы.
Лидер группы Илья Прусикин решил спеть дуэтом с бараном, а исполнительница Софья Таюрская предстала в образе Золушки, которая делает себе пластику. И это далеко не самое необычное из того, что творится в клипе. При этом от клипа у зрителей неоднозначные впечатления. Многие после просмотра признаются, что кавер напомнил им, насколько хорошо звучит оригинал. Другие нашли в видео замену Пухляшу из клипа на трек Uno — ею стала Фея.
Ранее Little Big была признана группой года. Премию Bravo также получили Zivert и Дима Билан.
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