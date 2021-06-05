Ураган в Туве сдул крыши домов, оборвал провода и повредил автомобили
Экстренные службы в регионе приведены в режим повышенной готовности из-за непогоды.
Фото © VK / Мэрия города Кызыла
Обрушившийся на Туву ураганный ветер снёс крыши зданий, оборвал линии электропередачи и повредил автомобили. Порывы достигали 38 метров в секунду, сообщает республиканская служба ГО и ЧС.
"На территории Улуг-Хемского кожууна прошёл сильный ветер до 38 метров в секунду. Много повреждений крыш зданий, обрыв электролиний", — говорится в сообщении.
По прогнозу метеослужб, в Туве в ночь на 6 июня ожидаются сильные дожди, грозы, град, местами крупный, сильный северо-западный ветер, порывы до 25–30 метров в секунду. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг, в свою очередь, сообщил, что больше всего от непогоды пострадал город Шагонар. Там экстренные службы приведены в режим повышенной готовности. Местным администрациям поручено по мере возможности приступить к уборке упавших деревьев, ремонту крыш, восстановлению заборов и конструкций, пострадавших во время разгула стихии.
Ранее на ферме в Алтайском крае трёхминутный ураган с градом разметал зернохранилище. Пострадавших, к счастью, нет, но хозяевам придётся вложить средства, чтобы восстановить повреждённое имущество.
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