Ураган в Туве сдул крыши домов, оборвал провода и повредил автомобили

По прогнозу метеослужб, в Туве в ночь на 6 июня ожидаются сильные дожди, грозы, град, местами крупный, сильный северо-западный ветер, порывы до 25–30 метров в секунду. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг, в свою очередь, сообщил, что больше всего от непогоды пострадал город Шагонар. Там экстренные службы приведены в режим повышенной готовности. Местным администрациям поручено по мере возможности приступить к уборке упавших деревьев, ремонту крыш, восстановлению заборов и конструкций, пострадавших во время разгула стихии.