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Ураган в Туве сдул крыши домов, оборвал провода и повредил автомобили

Экстренные службы в регионе приведены в режим повышенной готовности из-за непогоды.

5 июня, 13:34
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/mkyzyl_100" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мэрия города Кызыла</a></p>

Фото © VK / Мэрия города Кызыла

Обрушившийся на Туву ураганный ветер снёс крыши зданий, оборвал линии электропередачи и повредил автомобили. Порывы достигали 38 метров в секунду, сообщает республиканская служба ГО и ЧС.

"На территории Улуг-Хемского кожууна прошёл сильный ветер до 38 метров в секунду. Много повреждений крыш зданий, обрыв электролиний", — говорится в сообщении.

По прогнозу метеослужб, в Туве в ночь на 6 июня ожидаются сильные дожди, грозы, град, местами крупный, сильный северо-западный ветер, порывы до 25–30 метров в секунду. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг, в свою очередь, сообщил, что больше всего от непогоды пострадал город Шагонар. Там экстренные службы приведены в режим повышенной готовности. Местным администрациям поручено по мере возможности приступить к уборке упавших деревьев, ремонту крыш, восстановлению заборов и конструкций, пострадавших во время разгула стихии.

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Ранее на ферме в Алтайском крае трёхминутный ураган с градом разметал зернохранилище. Пострадавших, к счастью, нет, но хозяевам придётся вложить средства, чтобы восстановить повреждённое имущество.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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