Пять человек убиты и 15 ранены при нападении мужчины с ножом в Китае

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В городском округе Аньцин китайской провинции Аньхой мужчина напал на прохожих с ножом, в результате погибло пять человек. Об этом сообщает газета Global Times.

Ещё 15 прохожих доставлены в больницы с ножевыми ранениями. Злоумышленника удалось задержать сразу после нападения. Его мотивы пока не известны. По факту трагедии проводится расследование. Тем временем местные жители выстроились у больниц, куда доставили пострадавших, чтобы сдать кровь.