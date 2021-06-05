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Во Франции решили создать "генеральные штаты правосудия"

Никаких подробностей о задачах, порядке работы и сроках появления нового органа власти не сообщается.

5 июня, 12:51
<p>Фото © ТАСС / EPA / JOHN THYS</p>

Фото © ТАСС / EPA / JOHN THYS

Во Франции будет создан новый орган власти — "генеральные штаты правосудия". Соответствующее заявление президента страны Эмманюэля Макрона приводится в опубликованном на сайте Елисейского дворца коммюнике.

"Президент республики принял решение создать генеральные штаты правосудия. Он заявил, что желает, чтобы министр юстиции ежегодно представлял в парламенте доклад об уголовной политике правительства", — говорится в сообщении.

При этом Елисейский дворец не сообщил никаких подробностей о задачах, порядке работы и сроках создания этих генеральных штатов. Но, к слову, во Франции в XIV–XVIII веках уже существовали "генеральные штаты правосудия". В те времена это был высший совещательный орган, прообраз парламента, который созывался королём в кризисные моменты.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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