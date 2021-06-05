Во Франции решили создать "генеральные штаты правосудия"
Никаких подробностей о задачах, порядке работы и сроках появления нового органа власти не сообщается.
Фото © ТАСС / EPA / JOHN THYS
Во Франции будет создан новый орган власти — "генеральные штаты правосудия". Соответствующее заявление президента страны Эмманюэля Макрона приводится в опубликованном на сайте Елисейского дворца коммюнике.
"Президент республики принял решение создать генеральные штаты правосудия. Он заявил, что желает, чтобы министр юстиции ежегодно представлял в парламенте доклад об уголовной политике правительства", — говорится в сообщении.
При этом Елисейский дворец не сообщил никаких подробностей о задачах, порядке работы и сроках создания этих генеральных штатов. Но, к слову, во Франции в XIV–XVIII веках уже существовали "генеральные штаты правосудия". В те времена это был высший совещательный орган, прообраз парламента, который созывался королём в кризисные моменты.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал объяснений от США и Дании из-за слежки за европейскими политиками. Он заметил, что компетентные органы будут вести дискуссии для установления всех обстоятельств произошедшего.
Комментариев: 0