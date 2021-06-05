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Сборная Канады обыграла США и вышла в финал ЧМ по хоккею

"Кленовые" сумели взять реванш у своего соперника за обиднейшее поражение на групповом этапе.

5 июня, 13:30
<p>Фото © ТАСС / Наталия Федосенко</p>

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею в Риге. В очередном матче они оказались сильнее своих соседей — сборной США.

По ходу всего матча американцы всячески пытались догнать принципиального соперника, но Канада действовала более чем грамотно и смогла сохранить добытое преимущество. Счёт в первом периоде открыл Пирри. Однако ещё до перерыва Колин Блэквелл восстановил равенство.

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После этого дубль Манджапане и гол Данфорта отправили "кленовых" в финал. Всё, чем смогли ответить американцы, — шайба Хмелевского. 4:2 — сборная Канады сначала победила нашу команду, а затем взяла реванш за обидное поражение на групповом этапе и прошла в решающий матч.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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