Сборная Канады обыграла США и вышла в финал ЧМ по хоккею

Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею в Риге. В очередном матче они оказались сильнее своих соседей — сборной США.

По ходу всего матча американцы всячески пытались догнать принципиального соперника, но Канада действовала более чем грамотно и смогла сохранить добытое преимущество. Счёт в первом периоде открыл Пирри. Однако ещё до перерыва Колин Блэквелл восстановил равенство.