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Водитель опрокинувшегося в Туве грузовика сбежал с места страшного ДТП с 20 пострадавшими

Медицинская помощь после происшествия была оказана 21 человеку, из них госпитализированы были девять пассажиров.

5 июня, 13:27
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Водитель грузовика, который опрокинулся в Туве вместе с 20 пассажирами, сбежал с места происшествия. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

"В результате опрокидывания девять пострадавших, в том числе двое детей, госпитализированы. Водитель 1983 г.р. скрылся с места ДТП. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают его местонахождение", — уточнил наш собеседник.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

При этом, по данным источника Лайфа, все пострадавшие были родственниками и ехали на религиозный обряд освящения в Чаа-Хольский район. Члены одной семьи собираются вместе раз в год, съезжаясь из разных городов. До места, где хорошая дорога заканчивается, они добрались на своих машинах, а дальше их повёз грузовик, отмечает источник. Причём неизвестно, чья именно была машина, поскольку сбежавший водитель использует его лишь для работы.

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Напомним, что инцидент произошёл на территории Чаа-Хольского района в Туве. Ранее сообщалось, что из 21 пострадавшего двое детей и трое взрослых были госпитализированы в тяжёлом состоянии, ещё двое пострадавших — в состоянии средней степени тяжести.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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