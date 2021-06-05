Водитель опрокинувшегося в Туве грузовика сбежал с места страшного ДТП с 20 пострадавшими

Водитель грузовика, который опрокинулся в Туве вместе с 20 пассажирами, сбежал с места происшествия. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

"В результате опрокидывания девять пострадавших, в том числе двое детей, госпитализированы. Водитель 1983 г.р. скрылся с места ДТП. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают его местонахождение", — уточнил наш собеседник.

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При этом, по данным источника Лайфа, все пострадавшие были родственниками и ехали на религиозный обряд освящения в Чаа-Хольский район. Члены одной семьи собираются вместе раз в год, съезжаясь из разных городов. До места, где хорошая дорога заканчивается, они добрались на своих машинах, а дальше их повёз грузовик, отмечает источник. Причём неизвестно, чья именно была машина, поскольку сбежавший водитель использует его лишь для работы.