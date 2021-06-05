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Сборная России по футболу назвала состав на последний матч перед Евро-2020

Уже через неделю нашей команде предстоит стартовать на главном турнире года встречей с Бельгией.

5 июня, 13:54
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Сборная России по футболу назвала стартовый состав на контрольную игру с Болгарией, которая станет последней перед стартом на Евро-2020.

Фото © Telegram / Сборная России

Фото © Telegram / Сборная России

Место в воротах займёт Антон Шунин. В центре обороны сыграют Георгий Джикия и Фёдор Кудряшов. На флангах выйдут Вячеслав Караваев и Юрий Жирков. В средней линии с первых минут выступят Магомед Оздоев, Дмитрий Баринов и Роман Зобнин, чуть выше сыграют Александр Головин и Алексей Ионов, в атаке — Артём Дзюба.

Сборная России по футболу сыграла вничью в контрольном матче с Польшей

Сборная России по футболу сыграла вничью в контрольном матче с Польшей

Напомним, для нашей сборной это последняя проверка перед стартом чемпионата Европы. Первый матч на турнире команда Станислава Черчесова проведёт 12 июня в Санкт-Петербурге. Соперником станет сборная Бельгии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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