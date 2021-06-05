Сборная России по футболу назвала состав на последний матч перед Евро-2020

Сборная России по футболу назвала стартовый состав на контрольную игру с Болгарией, которая станет последней перед стартом на Евро-2020.

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Место в воротах займёт Антон Шунин. В центре обороны сыграют Георгий Джикия и Фёдор Кудряшов. На флангах выйдут Вячеслав Караваев и Юрий Жирков. В средней линии с первых минут выступят Магомед Оздоев, Дмитрий Баринов и Роман Зобнин, чуть выше сыграют Александр Головин и Алексей Ионов, в атаке — Артём Дзюба.