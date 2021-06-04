НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Little Big выпустила клип-сказку со множеством отсылок, ради которых придётся поднапрячься

На YouTube-канале Little Big состоялась премьера нового музыкального видео группы. Но фанаты не находят слов, чтобы описать своё разочарование. Где-то они уже это слышали.

4 июня, 15:47

Кадры из видео © YouTube / Little Big

Несколько дней назад группа объявила, что скоро фанатов ждут новый клип и песня, но, открыв видео, они поняли, что их если не обманули, то точно попытались. Оказалось, песня — кавер на хит Backstreet Boys Everybody, а клип — сборная солянка из отсылок на русскую народную и мировую поп-культуру. Тут и избушка на курьих ножках с графом Дракулой внутри, и кроксы вместо хрустальной туфельки.

Если упустить из виду бесконечный перечень отсылок, которые режиссёры впихнули в клип, сюжет в видео оказывается максимально простым и линейным. Главная героиня, чью роль на себя взяла вокалистка группы Софья Таюрская, проживает типичную историю Золушки: фея-крёстная, карета и прекрасный принц Илья Прусикин. Дальше девушка попадает уже совсем в другую сказку. Уйдя от изменщика, она целует первого подвернувшегося барана, который на её глазах превращается в писаного красавца. Правда, финал намекает: у каждой сказки есть конец.

Кадры из видео © YouTube / Little Big

За пару часов после релиза клип посмотрели больше полумиллиона раз. 150 тысяч человек поставили видео лайк, а вот в комментариях картина отличается. Сложно найти однозначно положительные мнения. Одни возмущаются тем, что песня неоригинальная, другие — качеством клипа, а мнение третьих можно свести к лаконичному "Little Big скатились".

Я была уверена, что они написали новую песню... Нет слов.(((((

Мария Сурикова

Оригинал намного интереснее, я разочарована. Если перепевать, то надо лучше делать

ЭКО Котя

От безумных рейвовых клипов, полных русского угара, треша и оригинальности и просто разрывающих дух и перепонки треков мы пришли к вылизанной, местами забавной сказке, музыка которой работает только в контексте этой же сказки

FIREAX XM

Кроме того, вместе с клипом у группы вышел целый мини-альбом с каверами на хиты самых разных исполнителей. От Barbie Girl группы Aqua до "Колдуньи" Надежды Кадышевой.

Солистка Little Big подтвердила роман с Ильичом, который якобы начался после его развода с женой

Солистка Little Big подтвердила роман с Ильичом, который якобы начался после его развода с женой

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Он вернётся в семью": Экстрасенс рассказала, сколько продлится роман Ильича с Таюрской

2 июня, 17:26

"Белые розы" — для дебилов: Вайкуле разнесла песни "Ласкового мая" и современных групп

вчера в 23:22

Ещё никто не видел: Бизнесмен выставил на торги ролик, снятый за минуты до голой фотосессии в Дубае

сегодня в 15:08

Внезапный поворот: Что пишут соцсети об интервью Романа Протасевича

сегодня в 15:54
Life

На Украине заявили, что страну покинули все воры в законе

сегодня в 15:52

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1