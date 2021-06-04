Little Big выпустила клип-сказку со множеством отсылок, ради которых придётся поднапрячься
На YouTube-канале Little Big состоялась премьера нового музыкального видео группы. Но фанаты не находят слов, чтобы описать своё разочарование. Где-то они уже это слышали.
Несколько дней назад группа объявила, что скоро фанатов ждут новый клип и песня, но, открыв видео, они поняли, что их если не обманули, то точно попытались. Оказалось, песня — кавер на хит Backstreet Boys Everybody, а клип — сборная солянка из отсылок на русскую народную и мировую поп-культуру. Тут и избушка на курьих ножках с графом Дракулой внутри, и кроксы вместо хрустальной туфельки.
Если упустить из виду бесконечный перечень отсылок, которые режиссёры впихнули в клип, сюжет в видео оказывается максимально простым и линейным. Главная героиня, чью роль на себя взяла вокалистка группы Софья Таюрская, проживает типичную историю Золушки: фея-крёстная, карета и прекрасный принц Илья Прусикин. Дальше девушка попадает уже совсем в другую сказку. Уйдя от изменщика, она целует первого подвернувшегося барана, который на её глазах превращается в писаного красавца. Правда, финал намекает: у каждой сказки есть конец.
За пару часов после релиза клип посмотрели больше полумиллиона раз. 150 тысяч человек поставили видео лайк, а вот в комментариях картина отличается. Сложно найти однозначно положительные мнения. Одни возмущаются тем, что песня неоригинальная, другие — качеством клипа, а мнение третьих можно свести к лаконичному "Little Big скатились".
Я была уверена, что они написали новую песню... Нет слов.(((((
Оригинал намного интереснее, я разочарована. Если перепевать, то надо лучше делать
От безумных рейвовых клипов, полных русского угара, треша и оригинальности и просто разрывающих дух и перепонки треков мы пришли к вылизанной, местами забавной сказке, музыка которой работает только в контексте этой же сказки
Кроме того, вместе с клипом у группы вышел целый мини-альбом с каверами на хиты самых разных исполнителей. От Barbie Girl группы Aqua до "Колдуньи" Надежды Кадышевой.
WOW-news
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