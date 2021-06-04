Ещё никто не видел: Бизнесмен выставил на торги ролик, снятый за минуты до голой фотосессии в Дубае

В апреле на весь мир прогремела скандальная голая фотосессия, устроенная на балконе в Дубае, участницами которой стали девушки из постсоветских стран. За этим последовали задержание и депортация, но история всё ещё не закончилась.