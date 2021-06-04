Ещё никто не видел: Бизнесмен выставил на торги ролик, снятый за минуты до голой фотосессии в Дубае
В апреле на весь мир прогремела скандальная голая фотосессия, устроенная на балконе в Дубае, участницами которой стали девушки из постсоветских стран. За этим последовали задержание и депортация, но история всё ещё не закончилась.
Организатор съёмки, 41-летний украинский бизнесмен Виталий Гречин, шокировал общественность ещё одним заявлением. Мужчина выставил на аукцион 26-секундное видео с девушками, которое было записано за несколько минут до скандальной голой фотосессии.
Гречин отметил, что данные кадры ещё никто не видел. А все права на видео перейдут будущему владельцу, который предложит самую большую сумму.
Фото © Facebook / Vitaliy Grechin
Этот ролик никогда не публиковался, поэтому его видел только нынешний владелец. Теперь он будет принадлежать исключительно победителю аукциона, который может использовать его, распространять или продавать по своему усмотрению
Кадр из скандальной фотосессии в Дубае. Фото © Соцсети
По словам бизнесмена, он пытается заработать на скандале, чтобы возместить затраты на штрафы и судебные издержки. После съёмки на балконе ему пришлось платить за себя, задержанных девушек и россиянина Алексея Концова, пишет Daily Star. Гречин также отметил, что считает вызвавшую бурное возмущение фотосессию искусством, а не порнографией. И заявил, что все девушки снимались там добровольно, а он ещё и оплатил им поездку.
Фотосессия голых девушек на балконе небоскрёба в Дубае. Видео © Соцсети
Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли из другого здания очевидцы. После этого полиция ОАЭ задержала 12 моделей с Украины, фотографа из России и самого Гречина. Участникам могло грозить до шести месяцев тюрьмы, но в итоге их решили выслать из Эмиратов.
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