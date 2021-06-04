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Мир сошёл с ума: Наггетс из "Макдоналдса" продали за $100 тыс., и всё благодаря его необычной форме

За неделю ставки поднимали почти 200 раз. В итоге странный лот ушёл за 99 тысяч 997 долларов.

4 июня, 13:35

Фото © eBay

В конце мая пользователь eBay из США polizna пошёл в McDonald's и купил наггетсы в коробке лимитированной коллекции, посвящённой корейской поп-группе BTS. Но самое интересное всё-таки было внутри — среди обычных кусков панированной курочки посетитель нашёл один в форме героя компьютерной игры Among Us.

Фото © eBay

Фото © eBay

Polizna понял, что эта находка — ключ к лёгким деньгам, и 28 мая выставил наггетс на eBay с первоначальной стоимостью 99 центов (72 рубля). То, что произошло дальше, не поддаётся никакому логическому описанию. До утра 4 июня по Москве 45 пользователей онлайн-аукциона бились за странный лот. В итоге было сделано 184 ставки, которые довели цену за наггетс почти до ста тысяч долларов.

Для сравнения, в Штатах упаковка из 10 наггетсов стоит 8,3 доллара (606 рублей)

Фото © eBay, © Twitter / AmongUsGame

Фото © eBay, © Twitter / AmongUsGame

В описании на eBay указано, что срок годности продукции две недели, так что наггетс доедет до нового владельца ещё до того, как успеет испортиться. Правда, вряд ли кто-то решится съесть лот за 7,3 миллиона рублей.

Among Us — популярная компьютерная игра, чем-то похожая на "Мафию". Игрок может оказаться в группе членов экипажа или предателей. Задача игроков в первой команде — понять, кто есть кто, и устранить соперников до того, как они саботируют их работу или убьют кого-то из членов экипажа.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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