"Папа увидит": 20-летняя дочь Урганта подняла юбку прямо перед пассажирами метро, но стыдно стало всем
Мнение её 133 тыс. подписчиков разделилось, и многие пришли в ужас от такой непристойной выходки девушки.
20-летняя приёмная дочь ведущего Ивана Урганта всегда была известна своим экстравагантным поведением, но её последний поступок заставил многих возмутиться. Эрика Куталия выложила снимок, где она стоит на эскалаторе в метро в лёгком зелёном платье. И ничего странного в фото бы не было, если бы девушка не подняла подол, обнажая бельё и ягодицы.
Такое поведение часто можно увидеть у моделей 18+, которые стараются любыми способами эпатировать публику. Поэтому подобные фото и возмутили подписчиков Эрики. В комментариях они старались образумить дочь Урганта, напоминая об отце и приличиях, но всё было бесполезно.
Пошло. Стыдно перед родителями
Папа увидит же, блин
Папа должен пошутить в своей передаче по такому случаю
Под снимком было полно восторженных комментариев на английском языке, а всё потому, что девушка сейчас живёт и учится в Нью-Йорке. У дочери Натальи Кикнадзе, второй жены Урганта, довольно необычный взгляд на жизнь — она увлекается фотографией и занимается продажей винтажной одежды, из которой часто создаёт себе яркие образы. Также девушка встречалась с афроамериканцем-моделью Мозесом, и их общие фото уже успели наделать шума в российских СМИ. Но в конце апреля этого года пара рассталась.
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