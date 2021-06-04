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"Папа увидит": 20-летняя дочь Урганта подняла юбку прямо перед пассажирами метро, но стыдно стало всем

Мнение её 133 тыс. подписчиков разделилось, и многие пришли в ужас от такой непристойной выходки девушки.

4 июня, 11:00

Фото © Instagram / e_ttg

20-летняя приёмная дочь ведущего Ивана Урганта всегда была известна своим экстравагантным поведением, но её последний поступок заставил многих возмутиться. Эрика Куталия выложила снимок, где она стоит на эскалаторе в метро в лёгком зелёном платье. И ничего странного в фото бы не было, если бы девушка не подняла подол, обнажая бельё и ягодицы.

Фото © Instagram / e_ttg

Фото © Instagram / e_ttg

Такое поведение часто можно увидеть у моделей 18+, которые стараются любыми способами эпатировать публику. Поэтому подобные фото и возмутили подписчиков Эрики. В комментариях они старались образумить дочь Урганта, напоминая об отце и приличиях, но всё было бесполезно.

Фото © Instagram / e_ttg

Фото © Instagram / e_ttg

Пошло. Стыдно перед родителями

lali_dzheniya

Папа увидит же, блин

lissa.ro

Папа должен пошутить в своей передаче по такому случаю

maxlexx

Фото © Instagram / e_ttg

Фото © Instagram / e_ttg

Под снимком было полно восторженных комментариев на английском языке, а всё потому, что девушка сейчас живёт и учится в Нью-Йорке. У дочери Натальи Кикнадзе, второй жены Урганта, довольно необычный взгляд на жизнь — она увлекается фотографией и занимается продажей винтажной одежды, из которой часто создаёт себе яркие образы. Также девушка встречалась с афроамериканцем-моделью Мозесом, и их общие фото уже успели наделать шума в российских СМИ. Но в конце апреля этого года пара рассталась.

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В Питер прямиком из Дубая: 8 красавиц, которые затесались среди богатых бизнесменов на ПМЭФ

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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