20-летняя приёмная дочь ведущего Ивана Урганта всегда была известна своим экстравагантным поведением, но её последний поступок заставил многих возмутиться. Эрика Куталия выложила снимок, где она стоит на эскалаторе в метро в лёгком зелёном платье. И ничего странного в фото бы не было, если бы девушка не подняла подол, обнажая бельё и ягодицы.

Фото © Instagram / e_ttg

Такое поведение часто можно увидеть у моделей 18+, которые стараются любыми способами эпатировать публику. Поэтому подобные фото и возмутили подписчиков Эрики. В комментариях они старались образумить дочь Урганта, напоминая об отце и приличиях, но всё было бесполезно.

Фото © Instagram / e_ttg

Пошло. Стыдно перед родителями lali_dzheniya

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Фото © Instagram / e_ttg