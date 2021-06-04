Рецепт кетчунеза: В Кирове победителям всероссийской школьной олимпиады вручили подарок, от которого и смешно, и грустно
Пользователи соцсетей задаются вопросом, ответ на который едва ли кто-то сможет найти. Как связаны интеллектуальная деятельность подрастающего поколения и майонез?
На днях Администрация города Кирова встретилась с местными школьниками, которые в ушедшем учебном году заняли призовые места на всероссийских олимпиадах. Всего 19 человек под запись получили благодарственные письма от главы администрации Дмитрия Осипова и кадр на память с ним же. Но то, что осталось за камерами, вызывает ещё больше вопросов.
В разговоре с учениками Осипов отметил, что правительство города будет делать всё возможное, чтобы ребятам было комфортно. Тогда ещё они не понимали, что именно под этим подразумевает чиновник
Очень здорово, что из года в год очень много ребят участвуют в этих соревнованиях, и хочется, чтобы каждый из вас оставался в этом городе (Кирове. — Прим. Лайфа). Мы, как администрация, будем всё делать для того, чтобы развивать городское пространство, чтобы вам в этом городе было комфортно. Развивайтесь дальше, мечтайте и действуйте
После встречи с главой администрации с редакцией телеграм-канала "Источник онлайн" связались родители одного из участников олимпиады и рассказали, что помимо благодарностей и обещаний светлого будущего города школьникам вручили пакеты с четырьмя упаковками соусов местного завода "Здрава": два с кетчупом, один провансаль и один "4 сыра".
Фото © Telegram / istochnikonline
История тут же нашла отклик у пользователей Сети. В "Твиттере" многие посмеялись над абсурдностью решения, другие всерьёз осудили администрацию за подход
З — "Здоровое питание"
З — "Забота о школьниках"
Соусы от предприятия "Здрава" полезны для мозга
А спортсменам — квартиры, места в Думе и бэхи. А потом говорят, что нам нужны умные люди
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