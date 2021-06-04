На днях Администрация города Кирова встретилась с местными школьниками, которые в ушедшем учебном году заняли призовые места на всероссийских олимпиадах. Всего 19 человек под запись получили благодарственные письма от главы администрации Дмитрия Осипова и кадр на память с ним же. Но то, что осталось за камерами, вызывает ещё больше вопросов.

В разговоре с учениками Осипов отметил, что правительство города будет делать всё возможное, чтобы ребятам было комфортно. Тогда ещё они не понимали, что именно под этим подразумевает чиновник

Очень здорово, что из года в год очень много ребят участвуют в этих соревнованиях, и хочется, чтобы каждый из вас оставался в этом городе (Кирове. — Прим. Лайфа). Мы, как администрация, будем всё делать для того, чтобы развивать городское пространство, чтобы вам в этом городе было комфортно. Развивайтесь дальше, мечтайте и действуйте Дмитрий Осипов

После встречи с главой администрации с редакцией телеграм-канала "Источник онлайн" связались родители одного из участников олимпиады и рассказали, что помимо благодарностей и обещаний светлого будущего города школьникам вручили пакеты с четырьмя упаковками соусов местного завода "Здрава": два с кетчупом, один провансаль и один "4 сыра".

Фото © Telegram / istochnikonline

История тут же нашла отклик у пользователей Сети. В "Твиттере" многие посмеялись над абсурдностью решения, другие всерьёз осудили администрацию за подход

З — "Здоровое питание" З — "Забота о школьниках" L_S_hell

Соусы от предприятия "Здрава" полезны для мозга 76Alff