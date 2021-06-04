CoViD-19 всего лишь один из множества опасных для здоровья коронавирусов, которые могут прийти к нам из мира дикой природы, и сейчас учёные выясняют, откуда человечеству ждать нового удара, пишет Vox. На этот вопрос попытались ответить авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Food. Объединив различные данные, эксперты составили карту "горячих точек" Азии и Европы, где есть повышенный риск распространения новой болезни, и указали на причины, которые могут этому способствовать.

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Рецепт пандемии

Очагов заболеваний, передающихся от животных людям, становится всё больше, и решающую роль здесь играет человеческий фактор. Согласно отчёту Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES), одна из ключевых причин возникновения пандемий — вырубка лесов, разрушающая среду обитания диких животных. Почти треть новых болезней, появившихся с 1960 года, например лихорадка Эбола, могут быть связаны именно с изменениями в землепользовании, указывается в докладе.

Вирус Эбола. Изображение © Wikimedia Commons / CDC / Cynthia Goldsmith

О том, что опушки тропических лесов являются главной стартовой площадкой для распространения новых вирусов, ещё прошлым летом писал журнал Science. Учёные доказали, что люди и сельскохозяйственные животные начинают гораздо чаще контактировать с дикой природой, когда площадь леса уменьшается более чем на 25%. По этой же причине растёт численность диких животных с опасными для человека патогенами, таких как летучие мыши и грызуны. Домашний скот также может становиться источником заболеваний, например свиного гриппа или вируса Нипах.

Малый подковонос. Фото © Wikimedia Commons / Lylambda

Китай, Япония, Филиппины

Малые подковоносы — главные "подозреваемые" в деле о распространении CoViD-19, поэтому при составлении карты "горячих точек" учёные брали в расчёт места их обитания. Их сопоставили с данными о поголовье скота, плотности населения и изменениях в землепользовании. Тёмно-красные точки на карте указывают на районы, где существует высокий риск распространения нового коронавируса среди людей, синие — на те места, где этот риск минимален.

Изображение © Nature Food

В "красной зоне" оказались южные районы Китая, где сохраняются условия для вспышки новой болезни. На карту также нанесли регионы, которые ещё не стали "горячими точками", но вскоре могут войти в их число. Среди них Япония и Северные Филиппины. По мнению учёных, этим странам следует особенно внимательно следить за распространением инфекций на своих территориях.

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Туманное будущее

Учёные считают, что нужно готовиться к будущим пандемиям уже сейчас. По их оценкам, у млекопитающих и птиц насчитывается почти 1,7 миллиона неизвестных науке вирусов, половина из них может быть заразна для людей. Первое, что нужно сделать для предотвращения катастрофы, — остановить вырубку и фрагментацию лесов, считают эксперты. Кроме того, странам с "горячими точками" следует навести порядок в сфере торговли дикими животными.

Рынок диких животных. Монгла, Мьянма. Фото © Fickr / Dan Bennett