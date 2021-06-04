Докторская, высший сорт: Кардашьян пришла на вечеринку в обуви, при виде которой у всех разыгрался аппетит

Ким пришла на вечеринку миллиардера-холостяка, показав, что она после развода остаётся в отличной форме (в отличие от своего бывшего мужа). Но вместо восхищения моделью все обсуждают, во что превратились её ноги в новой обуви.