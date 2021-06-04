Докторская, высший сорт: Кардашьян пришла на вечеринку в обуви, при виде которой у всех разыгрался аппетит
Ким пришла на вечеринку миллиардера-холостяка, показав, что она после развода остаётся в отличной форме (в отличие от своего бывшего мужа). Но вместо восхищения моделью все обсуждают, во что превратились её ноги в новой обуви.
С развода Кардашьян и Уэста прошло уже несколько месяцев, и, судя по всему, мать четверых детей и легендарная модель чувствует себя отлично. В конце мая девушка появилась на дне рождения холостяка-миллиардера Джейми Рубена и моментально привлекла внимание и гостей, и папарацци. Ассиметричный серый кроп-топ и юбка в пол с разрезом чуть ли не до пояса — выглядела звезда просто великолепно.
Пользователей Сети же больше всего привлекла внимание обувь модели. По мнению многих, шнуровка до бедра превратила ноги Ким... в колбасу. Осталось только определиться, какую именно.
Докторская, высший сорт
Кроме того, многие фанаты восприняли шикарный выход модели как сигнал. Словно напоказ, звезда весь вечер провела в компании мужчин и в прекрасном настроении. Чтобы всем стало ясно — Ким уже давно отошла и от развода, и от нескольких лет разваливающегося брака, пишет Eminetra.
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