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Докторская, высший сорт: Кардашьян пришла на вечеринку в обуви, при виде которой у всех разыгрался аппетит

Ким пришла на вечеринку миллиардера-холостяка, показав, что она после развода остаётся в отличной форме (в отличие от своего бывшего мужа). Но вместо восхищения моделью все обсуждают, во что превратились её ноги в новой обуви.

4 июня, 05:40

Фото © Instagram / therealspw

С развода Кардашьян и Уэста прошло уже несколько месяцев, и, судя по всему, мать четверых детей и легендарная модель чувствует себя отлично. В конце мая девушка появилась на дне рождения холостяка-миллиардера Джейми Рубена и моментально привлекла внимание и гостей, и папарацци. Ассиметричный серый кроп-топ и юбка в пол с разрезом чуть ли не до пояса — выглядела звезда просто великолепно.

Фото © Instagram / therealspw

Фото © Instagram / therealspw

Пользователей Сети же больше всего привлекла внимание обувь модели. По мнению многих, шнуровка до бедра превратила ноги Ким... в колбасу. Осталось только определиться, какую именно.

Докторская, высший сорт

НеМалахов

Фото © Instagram / therealspw

Фото © Instagram / therealspw

Кроме того, многие фанаты восприняли шикарный выход модели как сигнал. Словно напоказ, звезда весь вечер провела в компании мужчин и в прекрасном настроении. Чтобы всем стало ясно — Ким уже давно отошла и от развода, и от нескольких лет разваливающегося брака, пишет Eminetra.

Дизайнер вместо модели снял в своём костюме бездомного, внешность которого поразила всех до единого

Дизайнер вместо модели снял в своём костюме бездомного, внешность которого поразила всех до единого

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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