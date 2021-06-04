Рианна надела яркое нижнее бельё для фото, признавшись, что на большее она пока не способна
Вероятно, это стало реакцией певицы на постоянные требования от фанатов, которые соскучились по её музыке и хотят новых релизов.
Известная 33-летняя певица Рианна завоевала сердца 97 млн подписчиков в "Инстаграме" не только своими феноменальными вокальными данными. Звезда не стесняется демонстрировать поклонникам шикарную фигуру без грамма целлюлита в различных откровенных нарядах. На руку фанатам и то, что певица владеет собственным брендом нижнего белья Savage x Fenty, каждое пополнение которого она показывает на себе.
В этот раз Рианна снималась в тёмной студии с тяжёлыми вельветовыми гардинами. Звезда предстала в новом комплекте, выполненном из оранжевой сетки. На макияж девушка не стала тратить время, а волосы, заплетённые в афрокосы, собрала в высокий хвост. Не смогла певица обойтись и без привычного количества украшений. К легкомысленному образу, к которому располагала обстановка, Рианна добавила туфли с меховой каймой.
Певица покрутилась перед камерой, показав все свои татуировки — даже ту на ягодице, которая обычно скрывалась под одеждой. Жаркие фото звезда прокомментировала так: "Я три минуты придумывала, что подписать под снимками. Мне, блин, нечего вам сказать". Поклонники поддержали Рианну, отметив, что главное в таких публикациях — вовсе не мудрые слова.
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