Модель примерила необычный купальник, не подозревая, чем это обернётся для её пышных форм
Девушка не учла, что с её размерами такие фокусы лучше не проводить — хотя бы для спокойствия фанатов.
Популярная 25-летняя модель Мэрилин Мело из Калифорнии, США, благодаря своей внешности смогла прочно закрепиться как одна из основных моделей бренда одежды Fashion Nova. Поэтому девушка с удовольствием примеряет на себя всё новые наряды и купальники, демонстрируя их 803 тысячам подписчиков в "Инстаграме". В этот раз ей предложили необычное бикини, которое открывало ещё больше, чем обычно.
Такой комплект для самых дерзких заинтересовал Мэрилин, но, надев его, девушка поняла, что просчиталась. Её пышные формы, за которые стоит благодарить доминиканскую кровь, с трудом поместились в крошечный купальник. А затем так и норовили выскочить при любом движении. И хоть модель попала в неловкую ситуацию, подписчики бренда объявили её своим кумиром.
Мне кажется или верх ей не по размеру? Вот это смелость
Выглядит просто потрясающе — купальник отлично сел!
Что бикини, что модель — глаз оторвать невозможно ❤️
Мэрилин родилась и выросла в Доминиканской Республике, но сейчас живёт и работает в Лос-Анджелесе, США, пишет Insider Lyfe. Глядя на жаркие фото модели, трудно представить, что раньше она во всём хотела походить на своих братьев и была отъявленной пацанкой. Зато теперь благодаря своей внешности девушка смогла неплохо устроиться в мире моды и семья поддерживает её в этом выборе.
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