Модель примерила необычный купальник, не подозревая, чем это обернётся для её пышных форм

Популярная 25-летняя модель Мэрилин Мело из Калифорнии, США, благодаря своей внешности смогла прочно закрепиться как одна из основных моделей бренда одежды Fashion Nova. Поэтому девушка с удовольствием примеряет на себя всё новые наряды и купальники, демонстрируя их 803 тысячам подписчиков в "Инстаграме". В этот раз ей предложили необычное бикини, которое открывало ещё больше, чем обычно.

Фото © Instagram / marilyn_melo

Такой комплект для самых дерзких заинтересовал Мэрилин, но, надев его, девушка поняла, что просчиталась. Её пышные формы, за которые стоит благодарить доминиканскую кровь, с трудом поместились в крошечный купальник. А затем так и норовили выскочить при любом движении. И хоть модель попала в неловкую ситуацию, подписчики бренда объявили её своим кумиром.

Фото © Instagram / marilyn_melo

Мне кажется или верх ей не по размеру? Вот это смелость cutiepie3636

Выглядит просто потрясающе — купальник отлично сел! manojrd2

Что бикини, что модель — глаз оторвать невозможно ❤️ hippie.stephie

Фото © Instagram / marilyn_melo