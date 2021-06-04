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Модель примерила необычный купальник, не подозревая, чем это обернётся для её пышных форм

Девушка не учла, что с её размерами такие фокусы лучше не проводить — хотя бы для спокойствия фанатов.

4 июня, 08:36

Фото © Instagram / marilyn_melo

Популярная 25-летняя модель Мэрилин Мело из Калифорнии, США, благодаря своей внешности смогла прочно закрепиться как одна из основных моделей бренда одежды Fashion Nova. Поэтому девушка с удовольствием примеряет на себя всё новые наряды и купальники, демонстрируя их 803 тысячам подписчиков в "Инстаграме". В этот раз ей предложили необычное бикини, которое открывало ещё больше, чем обычно.

Фото © Instagram / marilyn_melo

Фото © Instagram / marilyn_melo

Такой комплект для самых дерзких заинтересовал Мэрилин, но, надев его, девушка поняла, что просчиталась. Её пышные формы, за которые стоит благодарить доминиканскую кровь, с трудом поместились в крошечный купальник. А затем так и норовили выскочить при любом движении. И хоть модель попала в неловкую ситуацию, подписчики бренда объявили её своим кумиром.

Фото © Instagram / marilyn_melo

Фото © Instagram / marilyn_melo

Мне кажется или верх ей не по размеру? Вот это смелость

cutiepie3636

Выглядит просто потрясающе — купальник отлично сел!

manojrd2

Что бикини, что модель — глаз оторвать невозможно ❤️

hippie.stephie

Фото © Instagram / marilyn_melo

Фото © Instagram / marilyn_melo

Мэрилин родилась и выросла в Доминиканской Республике, но сейчас живёт и работает в Лос-Анджелесе, США, пишет Insider Lyfe. Глядя на жаркие фото модели, трудно представить, что раньше она во всём хотела походить на своих братьев и была отъявленной пацанкой. Зато теперь благодаря своей внешности девушка смогла неплохо устроиться в мире моды и семья поддерживает её в этом выборе.

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Деми Роуз надела платье с таким опасным вырезом, что одно неверное движение опозорило бы её навсегда

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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