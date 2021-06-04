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Шепелев выиграл суд у родителей Фриске, которые хотели сохранить её квартиру для 8-летнего внука

Бабушка и дедушка Платона планировали оставить жильё внуку, который бы въехал туда, значительно повзрослев.

4 июня, 11:43

Фото © Instagram / dmitryshepelev

Родителям Жанны Фриске не удалось отстоять права своего внука на недвижимость. Бывший сожитель певицы — Дмитрий Шепелев заявил, что планирует продать долю сына Платона в квартире на Пресне. Апартаменты площадью в 90 квадратов оцениваются в 24 миллиона рублей, поэтому в случае сделки продавцу как владельцу третьей части досталось бы восемь миллионов.

Фото © Instagram / zhanna_my_universe_ и dmitryshepelev

Фото © Instagram / zhanna_my_universe_ и dmitryshepelev

Бабушка и дедушка Платона подали в суд, требуя запретить телеведущему совершать какие-либо сделки с долей их внука. Однако судья встал на сторону Шепелева, признав за ним полное право на продажу. Приоритетное право на покупку доли принадлежит Владимиру и Ольге Фриске, поэтому им придётся выплатить бывшему сожителю дочери всю сумму, если они хотят сохранить двухкомнатную квартиру для внука.

Фото © Instagram / dmitryshepelev

Фото © Instagram / dmitryshepelev

Эти элитные апартаменты Жанна Фриске оставила для своего сына, поэтому её родители старались сохранить жильё в первоначальном виде. Однажды его уже хотели продать, чтобы погасить долг Русфонду, но семья Фриске собрала деньги, продав машину и дом в Калужской области, а также заняв у друзей. Как рассказали Лайфу родители певицы, квартира была особенно важна для них и их внука и Шепелев это прекрасно знал.

Фото © Instagram / zhanna_my_universe_ и dmitryshepelev

Фото © Instagram / zhanna_my_universe_ и dmitryshepelev

Сейчас мы просто оплачиваем коммунальные услуги. Мы приходим, наблюдаем, что там происходит, раз-два в месяц. Никто там не живёт и не собирается, мы ждём, когда вырастет и придёт туда Платон, но никак не господин Шепелев. У него есть где жить. Я не знаю, для чего ему эта часть квартиры и зачем он собирается её продавать, это вообще ужас. Он прекрасно знает, что это квартира Платона, и зачем он это делает, я не знаю

Ольга Фриске

Девушка купила курс визажистки Гоар Аветисян, но оказалось, что внутри наглый развод за 13 тыс.

Девушка купила курс визажистки Гоар Аветисян, но оказалось, что внутри наглый развод за 13 тыс.

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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