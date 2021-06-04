Шепелев выиграл суд у родителей Фриске, которые хотели сохранить её квартиру для 8-летнего внука
Бабушка и дедушка Платона планировали оставить жильё внуку, который бы въехал туда, значительно повзрослев.
Родителям Жанны Фриске не удалось отстоять права своего внука на недвижимость. Бывший сожитель певицы — Дмитрий Шепелев заявил, что планирует продать долю сына Платона в квартире на Пресне. Апартаменты площадью в 90 квадратов оцениваются в 24 миллиона рублей, поэтому в случае сделки продавцу как владельцу третьей части досталось бы восемь миллионов.
Бабушка и дедушка Платона подали в суд, требуя запретить телеведущему совершать какие-либо сделки с долей их внука. Однако судья встал на сторону Шепелева, признав за ним полное право на продажу. Приоритетное право на покупку доли принадлежит Владимиру и Ольге Фриске, поэтому им придётся выплатить бывшему сожителю дочери всю сумму, если они хотят сохранить двухкомнатную квартиру для внука.
Эти элитные апартаменты Жанна Фриске оставила для своего сына, поэтому её родители старались сохранить жильё в первоначальном виде. Однажды его уже хотели продать, чтобы погасить долг Русфонду, но семья Фриске собрала деньги, продав машину и дом в Калужской области, а также заняв у друзей. Как рассказали Лайфу родители певицы, квартира была особенно важна для них и их внука и Шепелев это прекрасно знал.
Сейчас мы просто оплачиваем коммунальные услуги. Мы приходим, наблюдаем, что там происходит, раз-два в месяц. Никто там не живёт и не собирается, мы ждём, когда вырастет и придёт туда Платон, но никак не господин Шепелев. У него есть где жить. Я не знаю, для чего ему эта часть квартиры и зачем он собирается её продавать, это вообще ужас. Он прекрасно знает, что это квартира Платона, и зачем он это делает, я не знаю
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