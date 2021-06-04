Шепелев выиграл суд у родителей Фриске, которые хотели сохранить её квартиру для 8-летнего внука

Сейчас мы просто оплачиваем коммунальные услуги. Мы приходим, наблюдаем, что там происходит, раз-два в месяц. Никто там не живёт и не собирается, мы ждём, когда вырастет и придёт туда Платон, но никак не господин Шепелев. У него есть где жить. Я не знаю, для чего ему эта часть квартиры и зачем он собирается её продавать, это вообще ужас. Он прекрасно знает, что это квартира Платона, и зачем он это делает, я не знаю

Ольга Фриске