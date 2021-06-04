Девушка купила курс визажистки Гоар Аветисян, но оказалось, что внутри наглый развод за 13 тыс.

Начинающий мастер макияжа Марина Смоева из Нальчика на днях опубликовала пост-предупреждение для всех фанатов популярной блогерши Гоар Аветисян. Девушка приобрела "эксклюзивный, авторский и очень выгодный" курс для новичков в визаже. Всего за 13 тыс. ей обещали онлайн-обучение, когда офлайн стоило 100 тыс. В него входило 35 видеоуроков по макияжу и ещё 35 — по продвижению в соцсетях длительностью в 20–30 минут, а также сертификат на двух языках.

Фото © Instagram / smoeva__

Марина была ярой фанаткой блогерши, поэтому с радостью перевела деньги за курс, желая стать ученицей самой Гоар. Однако её тут же ждало разочарование. Видеоуроки длились по 3–7 минут, иногда обрываясь на середине слова, в них блогерша просто комментировала процесс и ничего не поясняла. При этом, по словам ученицы, информацию она давала самую общую, которую знает любая девушка.

Фото © Instagram / smoeva__ и goar_avetisyan

Больше всего возмутило Марину отсутствие обратной связи — для учениц не создали чата в мессенджере, а личные сообщения Гоар не читала. И хоть девушки выполняли домашние задания, их никто не проверял и не комментировал. Вся косметика в уроках использовалась для рекламы и принадлежала люксовым брендам. По признанию фанатки, она больше узнала из бесплатных роликов на YouTube, чем из платного курса Гоар.

Фото © Facebook / Марина Смоева и Instagram / goar_avetisyan

Ну и в заключение — сертификат! Что за филькина грамота? Можно сесть и напечатать самостоятельно его. Уже пробовала: любое имя вбиваешь — и вот вам сертификат. Для тех, кто не понимает, что не так с сертификатом: кто такая Гоар для тех, кто её не знает? Что такое бьюти-спец для тех, кто не прошёл обучение? Где обещанный сертификат на двух языках?! Где реквизиты? Где? Где хоть какие-то признаки оригинала? Хотя бы регистрационный номер, опознавательный знак какой-нибудь Марина Смоева

Фото © Instagram / goar_avetisyan

Девушку в комментариях многие поддержали, поражённые и бесполезностью курса, и личностью победителя. По мнению подписчиц Марины, финалистка явно не заслуживала первого места. К тому же блогерша обещала эксклюзивность всем ученицам, а теперь уже набирает на обучение второй поток, завлекая их теми же словами.

Полностью поддерживаю, Марин, развела нас #goaravetisyan как лохов👿 verginemamikonyan

Ценность всегда в том, что в малом количестве, а когда Гоар штампует визажистов как на конвейере, когда мастеров визажа от Гоар уже как сорняков, то такого успеха иметь они не будут! Она делает бизнес, она делает бабки, она делает своё дело, а на остальных ей плевать!!! margo_panevskaya