"Мир поделился на до и после": Блогер Александр Шпак, едва скрывая слёзы, сообщил о разводе с женой

Эксцентричные блогеры Александр и Мася Шпак поженились в 2015 году и как могли наслаждались семейным счастьем. Однако отношения дали трещину, чего не могли не заметить пользователи. А теперь и сами супруги признались, что они расстаются.