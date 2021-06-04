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"Мир поделился на до и после": Блогер Александр Шпак, едва скрывая слёзы, сообщил о разводе с женой

Эксцентричные блогеры Александр и Мася Шпак поженились в 2015 году и как могли наслаждались семейным счастьем. Однако отношения дали трещину, чего не могли не заметить пользователи. А теперь и сами супруги признались, что они расстаются.

4 июня, 12:39

Фото © Instagram / sashashpakofficial

Александр разместил на своей странице в "Инстаграме" несколько видео, где, едва скрывая слёзы, заявил, что его жизнь разделилась на до и после, когда узнал, что Мася его бросает. "К этому шло... Что-то сломалось... И это жесть", — написал он под одним из роликов. 42-летний бодибилдер признался, что попытался облегчить свои страдания успокоительными и снотворным, но безуспешно. В итоге попробовал заливать горе алкоголем, но понял, что это тоже не выход.

Фото © Instagram / sashashpakofficial

Фото © Instagram / sashashpakofficial

"Мы больше не вместе", — такую фразу я услышал несколько дней назад. И сразу мир поделился на до и после

Александр Шпак

Видео © Instagram / sashashpakofficial

Подписчики сразу же принялись утешать блогера, не желая верить, что их любимая пара действительно решила развестись. А вот Масю поклонники сначала стали осуждать за то, как хладнокровно она себя ведёт. Инста-дива действительно не демонстрировала бурных эмоций, в отличие от супруга. Однако она заявила, что привыкла всё переживать в себе. При этом некоторые заподозрили пару в пиаре, но блогеры опровергли такие заявления.

Фото © Instagram / masyashpakofficial

Фото © Instagram / masyashpakofficial

Я всегда была таким человеком, который улыбается, но всё переживает внутри себя. Я не умею проявлять эмоции и никогда не умела

Мася Шпак

Видео © Instagram / masyashpakofficial

Александр Шпак — бодибилдер и блогер родом из Санкт-Петербурга, который прославился благодаря модификациям своей внешности. Мужчина прошёл не через одну пластическую операцию, к тому же щедро украсил своё тело татуировками. В любви Александр так же несдержан, как и в пристрастии к трансформациям. Судя по информации в Сети, для него этот развод станет далеко не первым.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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