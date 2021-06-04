"Пускай дальше в кабаке работает": Директор Шатунова резко ответил на критику Вайкуле в адрес группы
Ранее 67-летняя латвийская певица назвала главный хит коллектива "Белые розы" песней "для дебилов".
Фото © ТАСС / Михаил Александров
Директор российского певца Юрия Шатунова, бывший администратор группы "Ласковый май" Аркадий Кудряшов резко ответил на критику в адрес коллектива со стороны Лаймы Вайкуле. Он сделал это во время интервью изданию "Газета.ru".
"Она, наверно, просто устала петь эту песню на заказ. Как можно комментировать певицу, которая с ресторана работает? Она же в кабаке работает, пускай дальше там и работает", — заявил Кудряшов.
Напомним, что 67-летняя Лайма Вайкуле в эфире шоу "Музыкалити" в пух и прах разнесла современную музыку, а также назвала музыку группы "Ласковый май", в частности песню "Белые розы", творчеством "для дебилов". Она считает, что такие песни портят подрастающее поколение.
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