Директор российского певца Юрия Шатунова, бывший администратор группы "Ласковый май" Аркадий Кудряшов резко ответил на критику в адрес коллектива со стороны Лаймы Вайкуле. Он сделал это во время интервью изданию "Газета.ru".

"Она, наверно, просто устала петь эту песню на заказ. Как можно комментировать певицу, которая с ресторана работает? Она же в кабаке работает, пускай дальше там и работает", — заявил Кудряшов.