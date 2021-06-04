Один человек погиб в ДТП с кортежем президента Киргизии

В Киргизии президентский кортеж попал в ДТП, в результате чего погиб один из сотрудников безопасности Садыра Жапарова. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Сегодня, 4 июня, во время пребывания президента Киргизской Республики Садыра Жапарова в Иссык-Кульской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машин сопровождения", — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, виновником аварии стал местный житель, который, будучи пьяным, внезапно вылетел на встречную полосу. Помимо погибшего сотрудника СБ сообщается о ещё двух пострадавших из числа охраны.