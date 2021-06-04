НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Один человек погиб в ДТП с кортежем президента Киргизии

Виновником аварии стал пьяный местный житель, который внезапно вылетел на встречную полосу.

4 июня, 14:57
<p>Фото © ТАСС / АР / Vladimir Voronin</p>

Фото © ТАСС / АР / Vladimir Voronin

В Киргизии президентский кортеж попал в ДТП, в результате чего погиб один из сотрудников безопасности Садыра Жапарова. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Сегодня, 4 июня, во время пребывания президента Киргизской Республики Садыра Жапарова в Иссык-Кульской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машин сопровождения", — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, виновником аварии стал местный житель, который, будучи пьяным, внезапно вылетел на встречную полосу. Помимо погибшего сотрудника СБ сообщается о ещё двух пострадавших из числа охраны.

Под Калугой самолёт с авиахулиганом за штурвалом спикировал на кортеж чиновника

Под Калугой самолёт с авиахулиганом за штурвалом спикировал на кортеж чиновника

Ранее в Петербурге микроавтобус из кортежа протаранил легковушку. После этого важного пассажира из "мерседеса" спешно пересадили в полицейскую машину.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1