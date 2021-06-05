Глава Россельхознадзора объяснил свои слова о зависимости страны от импорта яиц для вакцин

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт уточнил свои слова о том, что страна оказалась зависима от зарубежных поставок "чистых" куриных яиц, которые необходимы для производства высококачественных вакцин. Он пояснил, что имел в виду СПФ-яйца — свободные от патогенной микрофлоры.

"Прежде всего стоит отметить, что дефицита пищевого яйца в России нет. Страна полностью обеспечивает себя отечественным яйцом и даже экспортирует его", — сказал Данкверт журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он признал, что имеется определённая зависимость страны от поставок СПФ-яиц, предназначенных для производства отдельных видов ветеринарных вакцин. Они не имеют отношения к созданию вакцин для человека, заключил глава Россельхознадзора.