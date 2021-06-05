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Глава Россельхознадзора объяснил свои слова о зависимости страны от импорта яиц для вакцин

Он уточнил, что речь идёт только о СПФ-яйцах. Пищевой сектор не испытывает дефицита и даже, наоборот, поставляет продукт на экспорт.

5 июня, 13:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт уточнил свои слова о том, что страна оказалась зависима от зарубежных поставок "чистых" куриных яиц, которые необходимы для производства высококачественных вакцин. Он пояснил, что имел в виду СПФ-яйца — свободные от патогенной микрофлоры.

"Прежде всего стоит отметить, что дефицита пищевого яйца в России нет. Страна полностью обеспечивает себя отечественным яйцом и даже экспортирует его", — сказал Данкверт журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он признал, что имеется определённая зависимость страны от поставок СПФ-яиц, предназначенных для производства отдельных видов ветеринарных вакцин. Они не имеют отношения к созданию вакцин для человека, заключил глава Россельхознадзора.

В России признали зависимость от импорта яиц для вакцин от коронавируса

В России признали зависимость от импорта яиц для вакцин от коронавируса

Ранее Минпромторг попросил ретейлеров повысить закупочные цены на куриные яйца. По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, эта мера поможет избежать дефицита продукта на рынке.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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