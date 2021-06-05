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В России признали зависимость от импорта яиц для вакцин от коронавируса

Речь идёт о свободных от патогенной микрофлоры яйцах, которые используются при создании некоторых лекарственных препаратов.

5 июня, 09:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия оказалась зависима от зарубежных поставок куриных яиц, которые необходимы для производства высококачественных вакцин, в том числе от коронавируса. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в беседе с РБК.

Он пояснил, что "пищевые яйца у нас свои", но с инкубационными яйцами, из которых выращиваются мясные бройлеры, и свободными от патогенной микрофлоры яйцами, которые используются для производства высококачественных вакцин, всё обстоит по-другому. В России фабрик по производству таких "чистых" яиц просто нет, поэтому их вынуждены покупать за границей, говорит глава Россельхознадзора.

"В целом для страны не иметь своего производства яиц, свободных от патогенной микрофлоры, — это неправильно. Это стратегический вопрос", — подчеркнул Данкверт.

Он добавил, что "чистые" яйца необходимы для производства не только вакцин от ковида, но и других лекарственных препаратов. Например, при создании вакцины от гриппа их используют как естественный инкубатор.

Минпромторг попросил ретейлеров повысить закупочные цены на куриные яйца

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Ранее россиян предупредили о риске дефицита яиц. Всё дело в том, что закупочные цены на куриные яйца настолько упали, что оказались ниже себестоимости их производства. В связи с этим многие производители заявили, что им уже экономически невыгодно заниматься этим продуктом и некоторые могут начать сокращать количество несушек.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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