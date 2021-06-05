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Разработанная в Подмосковье система "Инцидент" обработала 400 тысяч обращений граждан

С недавнего времени аналоги цифрового продукта запущены и в других субъектах Российской Федерации.

5 июня, 08:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Система "Инцидент", созданная властями Подмосковья, за четыре года работы обработала более 400 тысяч обращений жителей региона. Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

"Сегодня "Инцидент" стал своего рода тепловой картой региона, где видны все "горячие точки" в муниципалитетах. За четыре года уже собрано и обработано более 400 тысяч сообщений", — поделилась она в беседе с телеканалом "360".

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По словам Виртуозовой, до создания системы все обращения жителей в социальных сетях мониторились вручную. Их число со временем увеличивалось, поэтому губернатор Подмосковья поручил автоматизировать процесс. А в прошлом году система была растиражирована на всю страну и теперь работает в других регионах, добавила вице-губернатор.

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье запустили цифровой сервис для оплаты ЖКХ с кешбэком и бонусами.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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