Разработанная в Подмосковье система "Инцидент" обработала 400 тысяч обращений граждан

Система "Инцидент", созданная властями Подмосковья, за четыре года работы обработала более 400 тысяч обращений жителей региона. Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

"Сегодня "Инцидент" стал своего рода тепловой картой региона, где видны все "горячие точки" в муниципалитетах. За четыре года уже собрано и обработано более 400 тысяч сообщений", — поделилась она в беседе с телеканалом "360".

По словам Виртуозовой, до создания системы все обращения жителей в социальных сетях мониторились вручную. Их число со временем увеличивалось, поэтому губернатор Подмосковья поручил автоматизировать процесс. А в прошлом году система была растиражирована на всю страну и теперь работает в других регионах, добавила вице-губернатор.