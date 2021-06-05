В России выявили более девяти тысяч случаев коронавируса за сутки

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за минувшие сутки на 9145 и достигло 5 117 274. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с ковидом.

Больше всего заражённых за сутки в Москве — 2897 человек, Санкт-Петербурге — 857 пациентов, Московской области — 775 больных. Всего с начала пандемии от инфекции умерло 123 436 человек, выздоровело 4 729 077 пациентов.