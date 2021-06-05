В России выявили более девяти тысяч случаев коронавируса за сутки
С начала пандемии врачи по всей стране поставили на ноги 4 729 077 пациентов с ковидом.
Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за минувшие сутки на 9145 и достигло 5 117 274. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с ковидом.
Больше всего заражённых за сутки в Москве — 2897 человек, Санкт-Петербурге — 857 пациентов, Московской области — 775 больных. Всего с начала пандемии от инфекции умерло 123 436 человек, выздоровело 4 729 077 пациентов.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что более 18 миллионов жителей страны уже привились первым компонентом вакцины от коронавируса. На начало июня более 70 тысяч пациентов с ковидом в стране проходят лечение в стационарах, а полторы тысячи находятся в отделениях реанимации.
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