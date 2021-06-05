Семейная пара, которая снимает порно на заказ, рассказала о самых странных фетишах своих клиентов

Дэн и Рианнон — семейная пара из Лос-Анджелеса, которая занимается съёмками порно на заказ. Их студия Anatomik Media работает уже десять лет, и семья успела выполнить прихоти самых странных клиентов. И если БДСМ и различные фетиши давно стали делом привычным, то Дэн и Рианнон рассказали о кинках, которые нечасто встретишь в порно.

Мухобойка, пылесос — и никакой пошлости

Например, один из клиентов заказал фильм, в котором женщина просто будет прихлопывать мух мухобойкой. Причём полностью одетая. Ещё один заказчик потребовал видео с женщиной, которая будет убираться и чистить диван при помощи ретропылесоса, пишет Lad Bible.

Фото © Мyspace / anatomikmedia

Фетиш тех, кому нужна поддержка

Основатели Anatomik Media уверяют, что для них нет чересчур странных или нелепых желаний — они готовы выполнить любой заказ. Хотя некоторые и надолго откладываются в памяти. Так, например, один из клиентов отправил им свою коллекцию марок, которую собирал 40 лет. Целую книгу нужно было уничтожить на камеру только потому, что врач заказчика назвал это хобби несерьёзным.

Фото © Anatomic Media

Дэн и Рианнон говорят, что, снимая тайные кинки людей, они в своём роде выполняют работу терапевтов. Например, один из клиентов просто попросил снять на видео девушку, которая скажет, что с ним всё будет хорошо, он любим близкими и друзьями. Для основателей Anstomik Media это была одна из самых тяжёлых съёмок. И хотя заказчик перестал выходить на связь — ему всё равно отправили фильм и надеются, что с ним всё в порядке.

Лучшее порно — то, которое снял сам

Конечно, необычные фетиши не исключают того, что семья снимает и привычное кастомное порно на заказ. Причём некоторые клиенты щедро оплачивают подобное, чтобы проявить себя как сценариста или режиссёра. Один из самых дорогих заказов ещё не вышел. Это фильм про свадьбу стоимостью в 30 тысяч долларов, в котором снималось 25 человек. Заказчик придумал сюжет, в котором молодая девушка выходит замуж за старика, но прямо во время свадьбы начинает заигрывать с молодым шафером со всеми вытекающими.