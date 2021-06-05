Студентка меда показала, что красный диплом сделал с её внешностью, и разница оказалась пугающей
Студенты медицинских институтов постоянно жалуются на то, как им тяжело учиться. Что ж, может, их рассказы пора воспринять со всей серьёзностью. Только посмотрите, до чего мед довёл героиню этого материала.
Салли Чой 25 лет, и только пару недель назад девушка получила свой диплом после долгих лет безжалостного обучения в медицинском. Но, глядя на бумажку в рамочке, американка не торопится радоваться — каждый раз она вспоминает, чем ей пришлось пожертвовать ради образования, и это настоящая антиреклама любого меда.
Бессонные ночи в попытках изучить тонны информации и постоянный стресс из-за страха вылететь из вуза дали о себе знать. И нет, мешки под глазами — сущая ерунда по сравнению с тем, что пришлось пережить Салли. Только во время обучения у девушки впервые в жизни появилось акне. Высыпания были по-настоящему серьёзными — посмотрите сами.
Но и это ещё далеко не все последствия. Помимо учёбы и борьбы с акне Салли пришлось справляться с серьёзными ментальными проблемами и выпадением волос. И если первое удалось хоть как-то победить с помощью антидепрессантов, по шевелюре девушка до сих пор убивается — ничего так и не отросло.
Когда бывшая студентка опубликовала ролик со своим "преображением" в профиле drsallymanderchoi, пост мигом стал вирусным. За пару дней видео посмотрело больше 800 тысяч человек. Судя по комментариям, многие школьники, глядя на ужас, который произошёл с Салли, решили отложить свои высокие цели стать доктором. "Как ты будешь лечить других людей, если тебя самого пора класть в больницу", — заключил один из комментаторов.
Из-за одного экзамена я потеряла больше 5 кг за 4 месяца. Вообще есть не хотелось... Ну хотя бы похудела, да?
Не знаю, могу ли я пойти на такое
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