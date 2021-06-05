Студентка меда показала, что красный диплом сделал с её внешностью, и разница оказалась пугающей

Салли Чой 25 лет, и только пару недель назад девушка получила свой диплом после долгих лет безжалостного обучения в медицинском. Но, глядя на бумажку в рамочке, американка не торопится радоваться — каждый раз она вспоминает, чем ей пришлось пожертвовать ради образования, и это настоящая антиреклама любого меда.

Кадры из видео © TikTok / drsallymanderchoi

Бессонные ночи в попытках изучить тонны информации и постоянный стресс из-за страха вылететь из вуза дали о себе знать. И нет, мешки под глазами — сущая ерунда по сравнению с тем, что пришлось пережить Салли. Только во время обучения у девушки впервые в жизни появилось акне. Высыпания были по-настоящему серьёзными — посмотрите сами.

Кадры из видео © TikTok / drsallymanderchoi

Но и это ещё далеко не все последствия. Помимо учёбы и борьбы с акне Салли пришлось справляться с серьёзными ментальными проблемами и выпадением волос. И если первое удалось хоть как-то победить с помощью антидепрессантов, по шевелюре девушка до сих пор убивается — ничего так и не отросло.

Кадры из видео © TikTok / drsallymanderchoi

Когда бывшая студентка опубликовала ролик со своим "преображением" в профиле drsallymanderchoi, пост мигом стал вирусным. За пару дней видео посмотрело больше 800 тысяч человек. Судя по комментариям, многие школьники, глядя на ужас, который произошёл с Салли, решили отложить свои высокие цели стать доктором. "Как ты будешь лечить других людей, если тебя самого пора класть в больницу", — заключил один из комментаторов.

Из-за одного экзамена я потеряла больше 5 кг за 4 месяца. Вообще есть не хотелось... Ну хотя бы похудела, да? danaxranran