"Подавись своей тарелкой": Моргенштерн закатил грандиозный скандал из-за победы Реввы на Премии Муз-ТВ
Артист упрекнул организаторов в том, что награда в номинации "Певец года" досталась ведущему телеканала. Рэпер напомнил, что это зрительское голосование, и предложил сидящим в зале поддержать своего кандидата аплодисментами.
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Моргенштерн закатил грандиозный скандал из-за победы Реввы на Премии Муз-ТВ. Видео © morgen_shtern / morgen_genius
Рэпер Моргенштерн устроил скандал на вручении Премии Муз-ТВ. Алишер Валеев взбунтовался против решения назвать певцом года Александра Ревву, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков.
Рэпер появился на мероприятии в инвалидной коляске из-за внезапных проблем со здоровьем. С самого начала церемонии он был на взводе и устроил перепалку с Собчак, заявив, что только за деньги будет с ней разговаривать. Ну а когда певцом года объявили Ревву, начался настоящий скандал. Моргенштерн встал с инвалидной коляски и поднялся на сцену, чтобы отобрать микрофон у Собчак и выступить против победителя.
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Рэпер напомнил, что это зрительское голосование, и предложил сидящим в зале поддержать своего кандидата аплодисментами.
"Я предлагаю сейчас по очереди назвать имена и по уровню шума понять, кто действительно победил", — сказал Моргенштерн.
В ответ ведущий церемонии Дмитрий Нагиев отметил, что "мы не на сельской дискотеке", а Собчак предложила Моргенштерну сдать тест на наркотики, заявив, что, "судя по глазам", он может быть не совсем чист, однако рэпер проигнорировал предложение и потребовал вывести итоги голосования на экраны.
"Я пришёл сюда не за тарелкой, я пришёл за правдой. Правда написана на моей шее. <...> Муз-ТВ, вы говорите, что вы самая честная музыкальная премия. Почему ваш ведущий выигрывает номинацию? Если вы такие честные, покажите на экранах количество голосов. <...> Подавись своей тарелкой, вот моя награда", — заявил Моргенштерн и указал на супругу.
Ранее Лайф сообщал, что Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах. Адвокат исполнителя уверен, что такое решение суда не будет иметь серьёзных последствий для карьеры его клиента.
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