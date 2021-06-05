Моргенштерн закатил грандиозный скандал из-за победы Реввы на Премии Муз-ТВ. Видео © morgen_shtern / morgen_genius

Рэпер Моргенштерн устроил скандал на вручении Премии Муз-ТВ. Алишер Валеев взбунтовался против решения назвать певцом года Александра Ревву, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков.

Рэпер появился на мероприятии в инвалидной коляске из-за внезапных проблем со здоровьем. С самого начала церемонии он был на взводе и устроил перепалку с Собчак, заявив, что только за деньги будет с ней разговаривать. Ну а когда певцом года объявили Ревву, начался настоящий скандал. Моргенштерн встал с инвалидной коляски и поднялся на сцену, чтобы отобрать микрофон у Собчак и выступить против победителя.

Рэпер напомнил, что это зрительское голосование, и предложил сидящим в зале поддержать своего кандидата аплодисментами.

"Я предлагаю сейчас по очереди назвать имена и по уровню шума понять, кто действительно победил", — сказал Моргенштерн.

В ответ ведущий церемонии Дмитрий Нагиев отметил, что "мы не на сельской дискотеке", а Собчак предложила Моргенштерну сдать тест на наркотики, заявив, что, "судя по глазам", он может быть не совсем чист, однако рэпер проигнорировал предложение и потребовал вывести итоги голосования на экраны.

"Я пришёл сюда не за тарелкой, я пришёл за правдой. Правда написана на моей шее. <...> Муз-ТВ, вы говорите, что вы самая честная музыкальная премия. Почему ваш ведущий выигрывает номинацию? Если вы такие честные, покажите на экранах количество голосов. <...> Подавись своей тарелкой, вот моя награда", — заявил Моргенштерн и указал на супругу.