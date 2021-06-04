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Никас Сафронов предложил создать в Петербурге отдельные площадки для граффити

По мнению художника, рисовать граффити на исторических зданиях Северной столицы неприемлемо.

4 июня, 23:10

Кадр из видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Народный художник РФ Никас Сафронов считает, что рисовать граффити на исторических зданиях в центре Петербурга неприемлемо, для этого необходимо создать специальные места. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" в рамках Петербургского международного экономического форума.

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Вместе с тем художник признался, что ему нравятся граффити, в которых есть искусство, например работы британского мастера Бэнкси. Однако, по мнению Сафронова, для создания уличных картин необходимо выделить отдельные площадки, где авторы смогут свободно творить. Также художник призвал коллег по ремеслу помнить об этике и морали во время работы.

Ранее Лайф сообщал, что петербуржцы получили возможность создавать портрет Фёдора Достоевского вместе с художниками.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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