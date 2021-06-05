В Канаде зафиксировали вспышку неизвестной болезни, поражающей мозг

Вспышка неизвестной болезни, поражающей мозг, зафиксирована в канадской провинции Нью-Брансуик. Симптомы неврологического расстройства выявили у 48 жителей, шесть из которых скончались, сообщает The New York Times.

У заболевших наблюдаются нарушения двигательной функции, галлюцинации, бессонница, мышечные боли и быстро прогрессирующее слабоумие. Врачи также выявили у заразившихся неврологическую дисфункцию и атрофию головного мозга. Из общего у инфицированных только то, что они все проживают в двух районах Нью-Брансуика. В настоящее время врачи продолжают работать над постановкой диагноза.

"Это быстро прогрессирующее слабоумие и психиатрические проявления, когда сразу теряется всё, что контролируется головным и спинным мозгом", — отметил невролог Нил Кэшман и уточнил, что первый случай подобного заболевания был зафиксирован в Канаде ещё в 2015 году.