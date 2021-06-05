Девятилетний сын священника из Челябинской области пропал в тайге во время похода с отцом

Вечером 4 июня в тайге, в 60 километрах от Североуральска, потерялся 9-летний мальчик из Челябинской области. Об этом журналистов проинформировал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Ребёнок вместе с отцом-священником отправился в поход в составе группы из 18 человек. В злополучный вечер, когда родитель с сыном возвращался обратно в лагерь, у мужчины заболела нога и он разрешил Кириллу добежать до места стоянки самостоятельно. Однако до места назначения мальчик так и не добрался. Вернувшись в лагерь, священник забил тревогу. Туристы стали искать ребёнка самостоятельно, но не смогли найти и обратились в полицию.

Кирилл был одет в тёмные брюки и синюю куртку с чёрной вставкой на груди. В поисковой операции задействовано порядка 80 полицейских, в том числе кинолог со служебной собакой, а также волонтёры и специалисты МЧС. Сыщики используют громкоговорители, в ближайшее время начнёт работать квадрокоптер с тепловизором, а также вертолёт для осмотра лесного массива с высоты птичьего полёта.