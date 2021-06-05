Коломойского и Порошенко пригрозили включить в реестр олигархов Украины

Игорь Коломойский и бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко проходят по критериям, по которым они попадают в реестр олигархов, предусмотренный законопроектом "Об олигархах". Об этом сообщил министр юстиции Незалежной Денис Малюська.

"В законе указано, что, если твой бизнес-партнёр, с которым ты совладелец предприятия, является чиновником или, например, народным депутатом, ты имеешь влияние на политическую жизнь. Партнёры Коломойского официально в Верховной раде есть, и не один. Поэтому господин Коломойский точно подпадает. Истерики понятны, потому что "Европейская солидарность" осознаёт, что их лидер (Порошенко) тоже автоматически подпадает по всем критериям в реестр", — сказал Малюська в эфире телеканала "Украина".

Если тот законопроект будет воплощён в жизнь, попавшим в список олигархов будет запрещено финансировать политические партии и покупать объекты большой приватизации, а публичным служащим, которые будут с ними контактировать, придётся подавать декларацию.